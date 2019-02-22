Ипотечные каникулы задумали ввести с весны 2019 года

Как рассказал сенатор, подготовленный документ предполагает, что граждане, оформившие ипотеку и внезапно частично или полностью утратившие источник дохода, смогут взять паузу в обслуживании ипотечного кредита на полгода — год. При этом их не будут штрафовать за невнесение платежей по кредиту, также они не столкнутся с риском потери жилища, приобретенного в ипотеку.

«Законопроект планируем внести в Госдуму на будущей неделе, надеемся, депутаты нас поддержат», — заявил Рябухин.