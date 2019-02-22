Илон Маск взял несколько ипотечных кредитов

В конце 2018 года глава компаний SpaceX и Tesla оформил в банке Morgan Stanley четыре кредита на покупку недвижимости в Калифорнии на общую сумму 50 млн долларов и рефинансировал кредит на приобретение купленного в 2012 году за 17 млн долларов особняка площадью около 1900 кв. м в пригороде Лос-Анджелеса.

По информации агентства, кредиты выданы сроком на 30 лет, процентная ставка в первые годы составит 3,5% годовых, а затем будет меняться в соответствии с динамикой ключевой ставки ФРС

Ежемесячный платеж по кредиту составит 180 тысяч долларов.

Эксперты агентства считают, что взять ипотеку миллиардера Илона Маска могла вынудить нехватка наличных средств. По их мнению, в такой ситуации заем привлекательнее срочной продажи пакета акций или имущества, или траты всей имеющейся наличности. Тем более что обладатели крупных состояний, как правило, могут договориться с банком об особых условиях кредитования по пониженной ставке.