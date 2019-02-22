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Илон Маск взял несколько ипотечных кредитов 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Американский миллиардер Илон Маск взял несколько ипотечных кредитов на сумму 61 млн долларов, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
В конце 2018 года глава компаний SpaceX и Tesla оформил в банке Morgan Stanley четыре кредита на покупку недвижимости в Калифорнии на общую сумму 50 млн долларов и рефинансировал кредит на приобретение купленного в 2012 году за 17 млн долларов особняка площадью около 1900 кв. м в пригороде Лос-Анджелеса.
По информации агентства, кредиты выданы сроком на 30 лет, процентная ставка в первые годы составит 3,5% годовых, а затем будет меняться в соответствии с динамикой ключевой ставки ФРС.
Ежемесячный платеж по кредиту составит 180 тысяч долларов.
Эксперты агентства считают, что взять ипотеку миллиардера Илона Маска могла вынудить нехватка наличных средств. По их мнению, в такой ситуации заем привлекательнее срочной продажи пакета акций или имущества, или траты всей имеющейся наличности. Тем более что обладатели крупных состояний, как правило, могут договориться с банком об особых условиях кредитования по пониженной ставке.
Комментарии1
Недвижимость , Личный счет , Рынки , Илон Маск , ФРС , SpaceX , Морган Стэнли Банк , Bloomberg , РБК
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