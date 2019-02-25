Путин смягчит налогообложение при продаже жилья 

Президент Владимир Путин поручил правительству отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья, находящегося в собственности более трёх лет. Распоряжение дано по итогам форума «Деловой России».
Предложение лидера страны предусматривает освобождение продавца жилья от уплаты налога, если он владел квартирой больше трёх лет. Сейчас этот период равняется пяти годам.
В сообщении на сайте президента отмечается, что норма будет действовать в том случае, если недвижимость «является единственным жилым помещением, которое находится в собственности налогоплательщика».
Ответственным за поручение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Срок исполнения — 31 мая 2019 года.
Ранее News.ru писал, что Путину понравилась идея освобождения молодых семей от уплаты подоходного налога при продаже квартиры на территории РФ. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе важно «не допустить злоупотреблений», напомнив о том, что порядок предоставления льгот действовал до 2015 года.