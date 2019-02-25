Путин смягчит налогообложение при продаже жилья

Президент Владимир Путин поручил правительству отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья, находящегося в собственности более трёх лет. Распоряжение дано по итогам форума « Деловой России ».

Предложение лидера страны предусматривает освобождение продавца жилья от уплаты налога, если он владел квартирой больше трёх лет. Сейчас этот период равняется пяти годам.

В сообщении на сайте президента отмечается, что норма будет действовать в том случае, если недвижимость «является единственным жилым помещением, которое находится в собственности налогоплательщика».

Ответственным за поручение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев . Срок исполнения — 31 мая 2019 года.

Ранее News.ru писал, что Путину понравилась идея освобождения молодых семей от уплаты подоходного налога при продаже квартиры на территории РФ. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе важно «не допустить злоупотреблений», напомнив о том, что порядок предоставления льгот действовал до 2015 года.