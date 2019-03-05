Банк России рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке

Она отметила, что в прошлом году число ипотечных займов выросло в полтора раза — всего таких кредитов было выдано на общую сумму три триллиона рублей, в 2017 году — два триллиона. Но в последний месяц ставки поползли вверх. Центробанк ведет мониторинг этой ситуации, и его специалисты рассчитывают на стабилизацию процентов по ипотеке.

Напомним, президент страны в ходе своего недавнего послания Федеральному собранию поручил Центробанку и правительству принять меры для уменьшения ипотечных ставок до восьми процентов годовых и ниже, предусмотреть ипотечные каникулы.