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Банк России рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке 

Российская Газета + ещё 38 25 минут назад
Центробанк рассчитывает на то, что ставки по ипотеке стабилизируются. Об этом во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что в прошлом году число ипотечных займов выросло в полтора раза — всего таких кредитов было выдано на общую сумму три триллиона рублей, в 2017 году — два триллиона. Но в последний месяц ставки поползли вверх. Центробанк ведет мониторинг этой ситуации, и его специалисты рассчитывают на стабилизацию процентов по ипотеке.
Напомним, президент страны в ходе своего недавнего послания Федеральному собранию поручил Центробанку и правительству принять меры для уменьшения ипотечных ставок до восьми процентов годовых и ниже, предусмотреть ипотечные каникулы.
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Недвижимость , Видео , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Центральный банк России
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