Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.61
$
60.20
96.45
74.70
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.80
74.95
Индексы и котировки Brent
65.41
+0.08 Золото
1288.50
–0.02 РТС
1185.83
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
05.03
1.1328
+0.0013
18.02
1.1315
01.03
19.02
07.02

Владельцы хостелов рискуют остаться без доходов 

Финмаркет + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
В жилом помещении не должно быть ни гостиниц, ни хостелов. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по жилищной политике вчера повторно подготовил ко второму чтению. Эту жесткую меру депутаты зафиксируют в Жилищном кодексе, несмотря на то что правительство настаивало на мягких ограничениях, а государственно-правовое управление президента рекомендовало Госдуме учесть поправки Белого дома, пишет "Коммерсантъ".
"Владельцы хостелов, которые не на первых этажах, рискуют теперь остаться не только без бизнеса, но и без доходов, — cказала "Ъ" адвокат, член правления "Лиги хостелов" Наталья Петровская. — Значит, легальный бизнес из этой сферы уйдет, а его место сразу займет бизнес нелегальный".
Госдума одобрит сегодня во втором чтении законопроект, фактически запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах. Вчера комитет Госдумы по Жилищной политике повторно подготовил его ко второму чтению. Напомним, законопроект, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года, принят в первом чтении в октябре того же года, но его второе чтение постоянно откладывалось. В последний раз Госдуме пришлось отложить второе чтение после того, как государственно-правовое управление президента рекомендовало нижней палате учесть позицию Белого дома. Правительство предлагало компромиссный вариант: разрешить создание хостела в приватизированной квартире при согласии на это квалифицированного большинства собрания собственников и отсутствии возражений у соседей. После этого лидеры четырех думских фракций обсудили законопроект о хостелах с премьером Дмитрием Медведевым 25 февраля. Как заверил тогда глава фракции "Единой России" Сергей Неверов, премьер поддержал жесткую позицию депутатов.
В итоге думский комитет по жилищной политике согласился ко второму чтению лишь дополнить ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса новой строкой: "Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению". Полпред правительства в Госдуме Александр Синенко вчера отказался комментировать "Ъ" ситуацию с законопроектом о хостелах.
Финмаркет: последние новости
Минстрой разработал критерии освобождения застройщиков от новых правил Жилищный нацпроект скорректируют с учетом реального состояния рынка Эксперимент удался: с 2020 г. всех самозанятых обложат налогом
Комментарии
Недвижимость , Дмитрий Медведев , Сергей Неверов , Александр Синенко , Единая Россия , Госдума , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании В мире
Набиуллина пожаловалась Путину
Экономика
«Северный поток — 2» под ударом: Москва напугала немцев
Экономика Статьи
«Украина победила Россию в борьбе за активы в Крыму»
Компании
Германия нашла новую «угрозу» «Северного потока — 2»
Экономика
США нанесли новый «удар» по Венесуэле
Экономика
«Газпром» отказался признать решение по иску «Нафтогаза»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение