Владельцы хостелов рискуют остаться без доходов 

В жилом помещении не должно быть ни гостиниц, ни хостелов. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по жилищной политике вчера повторно подготовил ко второму чтению. Эту жесткую меру депутаты зафиксируют в Жилищном кодексе, несмотря на то что правительство настаивало на мягких ограничениях, а государственно-правовое управление президента рекомендовало Госдуме учесть поправки Белого дома, пишет "Коммерсантъ".
"Владельцы хостелов, которые не на первых этажах, рискуют теперь остаться не только без бизнеса, но и без доходов, — cказала "Ъ" адвокат, член правления "Лиги хостелов" Наталья Петровская. — Значит, легальный бизнес из этой сферы уйдет, а его место сразу займет бизнес нелегальный".
Госдума одобрит сегодня во втором чтении законопроект, фактически запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах. Вчера комитет Госдумы по Жилищной политике повторно подготовил его ко второму чтению. Напомним, законопроект, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года, принят в первом чтении в октябре того же года, но его второе чтение постоянно откладывалось. В последний раз Госдуме пришлось отложить второе чтение после того, как государственно-правовое управление президента рекомендовало нижней палате учесть позицию Белого дома. Правительство предлагало компромиссный вариант: разрешить создание хостела в приватизированной квартире при согласии на это квалифицированного большинства собрания собственников и отсутствии возражений у соседей. После этого лидеры четырех думских фракций обсудили законопроект о хостелах с премьером Дмитрием Медведевым 25 февраля. Как заверил тогда глава фракции "Единой России" Сергей Неверов, премьер поддержал жесткую позицию депутатов.
В итоге думский комитет по жилищной политике согласился ко второму чтению лишь дополнить ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса новой строкой: "Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению". Полпред правительства в Госдуме Александр Синенко вчера отказался комментировать "Ъ" ситуацию с законопроектом о хостелах.