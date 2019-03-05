Стали известны города с самой выгодной посуточной арендой квартир

Исследование было проведено на основании собственных данных портала. Методика расчета базировалась на разнице между уровнями дохода при сдаче квартир в аренду на короткий и длительный сроки. Под коротким сроком понимается набирающий популярность формат — посуточный поднаем. Этот вид бизнеса практикуется во всех крупных городах. Услуга наиболее востребована у туристов, курортников и также тех, кто приезжает по делам в командировку.

В целом эксперты оценили стоимость по двум видам аренды жилья в 69 крупных городах с населением более 300 тысяч человек. Среднемесячный доход от краткосрочной сдачи квартир они сравнили со среднемесячным же доходом, получаемым собственником при долгосрочной сделке. Анализ показал, что в мегаполисах и курортных города рынок развивается по своим законам. Именно там разница оказалась несущественной.

Например, список замкнул Симферополь, где на краткосрочной аренде можно заработать всего лишь в 1,6 раза больше, чем на длительной аренде. Это наименьший показатель в стране. Так, в Симферополе аренда квартиры на длительный срок в среднем составляет 31221 рубль в месяц, а на короткий — 1642 рублей в сутки. Немногим выгоднее делать ставку на посуточную аренду в таких городах как Сочи (1,8 раза), Севастополь (1,9), Санкт-Петербург (2,1), Москва, Екатеринбург и Казань (2,5 раза). Словом, на курортах и в крупных деловых и туристических центрах страны долгосрочная аренда так высока, что приближается к краткосрочной.

Для сравнения, в среднем по стране стоимость посуточной сдачи составляет 1587 рублей в день, а долгосрочной — 15804 рубля в месяц. То есть разница составляет примерно три раза.

Впрочем, во многих городах выгоднее делать ставку именно на краткосрочную аренду. Так, лидером рейтинга стал Новокузнецк. В этом городе формат посуточной сдачи жилья в течение года способен принести доход в 5,8 раза больше, чем при традиционной помесячной сдаче. По подсчетам аналитиков, в Новокузнецке "обычная" аренда приносит владельцу квартиру в среднем 8952 рубля в месяц. При посуточной сдаче такая же квартира способна принести средний доход в размере 1719 рублей в день.

Далее в списке следуют город Волжский, в котором разрыв в доходности составляет 4,9 раза, Махачкала (4,7), Омск (4,4) и Ижевск (4,3). Добавим, что в пятерку лидеров по самой высокой стоимости жилья при сдаче на длительный срок вошли Москва с показателем 45325 рубля в месяц, Сочи (35148), Санкт-Петербург (34149), Симферополь (31221) и Севастополь (27932).

Самая высокая посуточная аренда зафиксирована в Москве (3710 рубля в день), Московской области (2436), Санкт-Петербурге (2398), Владивостоке (2141) и Сочи (2138). Аналитики отмечают, что данные исследования носят расчетный характер и не учитывают некоторых реалий. Например, не были учтены простои, без которых не обходится ни краткосрочная, ни долгосрочная аренда. Расчеты сделаны для идеальных условий.

Между тем, по оценкам тех же экспертов, при обычной аренде в крупном городе, где на нее велик спрос, квартира в среднем простаивает без жильцов два месяца в году. При краткосрочной сдаче показатель простоя может быть еще выше, поскольку данный формат предполагает постоянный, по сути, ежедневный поиск клиентов. Соответственно, при таком формате у арендодателя выше риски.

Важную роль играет и сезонность. Спрос на посуточную аренду зачастую варьируется от количества туристов, в том числе и деловых. Он "привязан" к проведению массовых общественных мероприятий, к примеру, крупных соревнований международного уровня. Напоминают эксперты и о том, что собственник должен нести расходы, в частности, на ремонт, уплату налогов и той части коммунальных платежей, которая не включена в ставку аренды. Кто-то исправно платит, а другие — нет.

Еще и поэтому эксперты оценили доходность при идеальных условиях.

"У арендодателей, которые сдают свою недвижимость посуточно, эти расходы выше, — так комментирует исследование глава портала "Мир квартир" Павел Луценко. — Ремонт проводится чаще, и он более затратен, поскольку износ квартиры при постоянной смене постояльцев больше. В этом сегменте арендаторы не оплачивают коммуналку, следовательно, она ложится на плечи собственника. Последний также несет и большие расходы по продвижению своего объекта, который, как правило, сдается через сайты-агрегаторы".

Кроме того, после каждого арендатора при посуточной аренде необходимо провести уборку. А это дополнительные затраты, особенно если собственник нанимает клининговое агентство.