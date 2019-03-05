Госдума одобрила запрет на хостелы в жилых домах

Госдума во втором чтении одобрила проект закона о запрете по размещению гостиниц в жилых помещениях, проект разработан группой депутатов во главе с председателем комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской.

В пояснении к документу сообщается, что собственник жилых помещений может обращаться со своим имуществом, как пожелает, если это не нарушает законные интересы других лиц, передает ТАСС

Отмечается, что дополнительные ограничения накладывает присутствие соседей, санитарно-гигиенические нормы и требования пожарной безопасности.

Авторы предлагают внести поправки в Жилой кодекс, по которым «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг» или услуг по временному размещению других людей.

По мнению разработчиков, закон на данный момент позволяет делать гостиницы или хостелы в помещениях, которые выведены из жилого фонда. По требованию закона, эти квартиры должны иметь звукоизоляцию, пожарную сигнализацию, охранную систему и проводить уборку номера.

Согласно действующим нормам, такие хостелы можно устраивать в квартирах на первых этажах или над нежилыми помещениями.

По мнению депутатов, число случаев, когда хостелы размещают в жилых квартирах, что нарушает права других жителей дома, выросло.