Продажи новостроек в США в декабре неожиданно выросли

Продажи новых домов в США в декабре увеличились на 3,7% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 621 тысячи, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер , напротив, ожидали снижения показателя на 8,7% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 600 тысяч.

При этом показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону уменьшения — до 599 тысяч с 657 тысяч.

По сравнению с декабрем 2017 года, когда индикатор составлял 636 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце снизились на 2,4%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) является важным показателем состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.