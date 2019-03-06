Собственникам квартир запретят продавать их по долям

Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект, запрещающий продажу микродолей в квартирах. Авторы законодательной инициативы уверены, что эта мера позволит защитить россиян от квартирных рейдеров.

«Квартирное рейдерство зашло так далеко, что его уже называют особо опасной формой социального терроризма», — рассказал «Известиям» член думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин.

Депутат разъяснил, что долю в квартире запрещено продавать в том случае, если она меньшей площади, чем учетная норма жилого помещения.

В документе парламентарии отметили, что не чистые на руку риелторы выкупают доли в квартирах и заселяют туда «профессиональных соседей», которые в свою очередь выживают жильцов, вынуждая продать и их свою часть недвижимости.

Как ранее писало «URA.RU», в Московском районе Санкт-Петербурга выставили на продажу долю в 58-комнатной квартире. Как подтвердил риэлтор на своей странице в Facebook, такие квартиры до сих пор существуют и доставляют «головную боль».