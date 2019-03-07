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Жилье в Крыму рекордно подорожало 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жилая недвижимость в Крыму дорожает в два раза быстрее, чем в Москве. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитические данные базы ЦИАН.
В период с февраля 2018-го по февраль 2019 года средняя стоимость вторичного жилья в Крыму увеличилась на 14 процентов, до 92 тысяч рублей за квадратный метр. С 2014 года, когда полуостров вошел в состав Российской Федерации, цены на местную недвижимость выросли на 44 процента, подсчитали аналитики.
При этом в целом по России за последний год «вторичка» подорожала всего на семь процентов (до 63,9 тысячи рублей за квадратный метр). В Москве рост составил 6,9 процента (до 203 тысяч рублей за «квадрат» в среднем).
По наблюдениям экспертов ЦИАН, заметное увеличение стоимости жилья началось в Крыму именно в 2018 году. Среди факторов, способствовавших подорожанию квартир на полуострове, эксперты называют открытие Крымского моста. Кроме того, как заявила изданию представитель консалтинговой компании ANG Partner Мария Татаренко, росту цен на недвижимость способствовало снижение ставок по ипотеке и увеличение объема инвестиций из федерального бюджета в экономику Крыма.
Ранее в марте глава Крымстата Ольга Балдина заявила, что жилье в Севастополе и Республике Крым к началу 2019-го оказалось самым дорогим среди всех регионов Южного федерального округа России (ЮФО).
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Недвижимость , ЦИАН
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