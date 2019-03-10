Определены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартир

Аналитики портала "Мир квартир" подсчитали стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в крупнейших городах страны. По их мнению, выгоднее всего снимать жилье внаем в Чебоксарах, а в мегаполисах и городах-курортах нанимателям придется раскошелиться.

Эксперты использовали собственные данные о ситуации на рынке аренды жилья. Исследование имеется в распоряжении "РГ". Оно охватило 69 крупнейших городов страны. Причем анализу подверглись лишь малогабаритные квартиры и студии общей площадью не более 32 квадратных метров.

По мнению аналитиков, именно данный сегмент наиболее полно характеризует общую тенденцию, поскольку такое жилье пользуется повышенным спросом. В частности, небольшие однокомнатные квартиры охотно арендуют студенты и молодые семьи.

Анализ базируется на данных за последние полгода. Установлено, что в среднем по стране за прошедший период времени аренда так называемых малогабариток выросла на 9,9 процента. Средняя ставка составила 11 756 рубля в месяц. Причем ситуация заметно разнится по регионам.

Так, безусловным лидером рейтинга по самой низкой цене стал город Чебоксары. Он возглавляет "дешевую пятерку". Согласно проведенным расчетам, здесь средняя ставка аренды однокомнатной квартиры площадью до 32 квадратных метров составляет лишь 5 960 рублей в месяц. Это наименьший показатель среди всех 69 городов, принявших участие в исследовании.

По сравнению с августом 2018 года средняя ставка аренды малогабариток в Чебоксарах выросла на 18,7 процента. Кстати, стоимость сдачи жилья в этом городе примерно в пять раз ниже, чем в Москве, в три раза — чем в Подмосковье и вдвое уступает ценам в Ростове-на-Дону.

В "дешевую пятерку" также вошли Магнитогорск, где средняя аренда составляет 6 625 рублей в месяц, Новокузнецк (6 645), Волжский (6 672) и Курск (6 772). Стоит отметить, что в городе Волжском за последние полгода аренда малогабаритного жилья даже подешевела на 0,7 процента.

Подобная динамика также зафиксирована еще в восьми городах и субъектах РФ: в Кемерово (минус 8,1 процента), Брянске и Чите (по минус 5,3), Краснодаре (минус 3,2), Тольятти (минус 2,6), Ленинградской области (минус 1), Иркутске (минус 0,3) и Волгограде (минус 0,1).

"По сравнению с августом прошлого года сэкономили на съемном жилье арендаторы лишь в девяти городах из 69, во всех остальных населенных пунктах в прибыли оказались арендодатели", — говорится в отчете об исследовании.

Словом, в целом по стране съемные однокомнатные квартиры и студии площадью до 32 квадратных метров за полгода подорожали в 60 крупных городах с населением более 300 тысяч человек. Больше всего не повезло арендаторам в Тюмени.

Там за полгода цена сдачи малометражного жилья внаем выросла на 26,9 процента. По данному показателю Тюмень обошла всех. Сейчас аренда малометражек в этом городе в среднем составляет 13 034 рубля в месяц. Далее следуют Пермь с приростом на 26 процентов, Улан-Удэ (плюс 23,9), Тверь (плюс 23,8) и Пенза (плюс 23,4) Лидером рейтинга по самой высокой стоимости стала Москва. В столице маленькие квартиры сдаются в среднем по 29 772 рубля в месяц. Прирост стоимости с августа 2018 года в мегаполисе составил 15,6 процента.

Эксперты подсчитали, что московское малогабаритное жилье почти сравнялось по стоимости аренды с двухкомнатными квартирами Севастополя и "трешками" Хабаровска и еще 55 городов. То есть москвичу на вырученные от аренды своей малогабаритки деньги можно снять большую по площади квартиру в других городах. Исключение составили Санкт-Петербург, где аренда малометражного жилья обходится в среднем в 20 582 рубля в месяц, Сочи (18 932), Симферополь (18 610) и отчасти Сургут (15 390).

"На фоне отсутствия реального роста доходов арендаторов, а кое-где — и падения, возрастает спрос на жилье малой площади как наиболее бюджетное, — говорит ведущий автор исследования Павел Луценко. — Дешевые варианты быстро "вымываются" с рынка. В то же время предложение пополняется современными студиями, то есть объектами более качественными, а значит, и более дорогими".

По его мнению, именно эти факторы в основном и влияют на статистику. Эксперты также дали прогноз на 2019 год. По их подсчетам, стоимость аренды малогабаритного жилья вряд ли будет расти столь значительными темпами, как в 2018 году.