В МВД объяснили квитанцию на 2 млн рублей за ЖКХ

Квитанция за коммунальные услуги на два миллиона рублей, полученная жителем Перми Павлом Шишковым, признана ошибочной, сообщает «Ура.ру»

Мужчина проживает в двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров. Счет он получил в марте. Как выяснилось, управляющая компания сочла, что на 40 кв. метров проживает 4 тысячи прописанных здесь жильцов, и вывела сумму платежей, исходя из этого.

Как сообщила пресс-служба отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю, было «установлено, что данная ситуация произошла из-за ошибки сотрудников управляющей компании», а информация о четырех тысячах человек не подтвердилась.

В похожей ситуации оказались еще 2,5 тысячи жителей Перми.