Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.28
$
66.15
74.40
74.60
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.80
74.95
Индексы и котировки Brent
65.81
+0.00 Золото
1298.18
+0.01 РТС
1179.58
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
08.03
1.1232
–0.0100
22.02
1.1332
05.03
22.02
11.02

В МВД объяснили квитанцию на 2 млн рублей за ЖКХ 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Квитанция за коммунальные услуги на два миллиона рублей, полученная жителем Перми Павлом Шишковым, признана ошибочной, сообщает «Ура.ру».
Мужчина проживает в двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров. Счет он получил в марте. Как выяснилось, управляющая компания сочла, что на 40 кв. метров проживает 4 тысячи прописанных здесь жильцов, и вывела сумму платежей, исходя из этого.
Как сообщила пресс-служба отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю, было «установлено, что данная ситуация произошла из-за ошибки сотрудников управляющей компании», а информация о четырех тысячах человек не подтвердилась.
В похожей ситуации оказались еще 2,5 тысячи жителей Перми.
Недвижимость , МВД
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании В мире
Сербия отказалась от Запада
Экономика Статьи
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика Статьи
Новак оценил перспективы «Северного потока-2»
Экономика
Крым лишат бензина
Экономика
Премия за победу над Россией: Украина гонит главу «Нафтогаза»
Компании В мире
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение