России предсказали целую армию обманутых дольщиков

Рейтинговое агентство стройкомплекса (РАСК) располагает данными о том, что по итогам 2019 года рынок строительства новостроек могут покинуть до 30% мелких и средних застройщиков, оставив после себя 7,8 миллионов квадратных метров недостроенного жилья.

«Девелоперы, признанные банкротами, по итогам 2018 года не смогли завершить в РФ строительство в целом 3,6 млн кв. м жилья. Но это не предел, портфель потенциальных банкротов достигает 7,8 млн кв. м. Массовый уход мелких и средних застройщиков может начаться уже летом», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет РАСК.

7,8 миллионов квадратных метров жилья — это почти 8 квадратных километров, примерно столько строится жилья во всей Москве за один год. Для сравнения, суммарная площадь пяти корпусов крупного столичного жилого комплекса «Алые паруса» составляет 125 тысяч квадратных метров, разница — в шестьдесят раз.

По данным издания, самая тревожная ситуация у 111 застройщиков, которые в 2018 году были признаны несостоятельными. На их балансе находится 3,6 миллионов кв. м незавершенного строительства или 77 800 квартир.

Напомним, в декабре 2018 года Минстрой внезапно ужесточил правила продажи квартир в новостройках, буквально перевернув сложившиеся правила рынка строительства жилья. Суть нововведений заключается в передаче денег за квартиры от покупателя к застройщику через эскроу-счета в банках. При этом деньги застройщик сможет получить только после завершения строительства, в противном случае банк вернет деньги покупателю.

Фактически застройщикам с 1 июля 2019 года придется выполнять все работы на заемные средства, что повлечет за собой рост цен для конечного потребителя. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, именно примерно треть застройщиков не сможет получать кредиты, и вынужденно покинет рынок. По этой причине многие эксперты ожидают рост цен на жилье.