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Скачок цен на жилье зафиксировали в Москве 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
По итогам февраля 2019-го средняя цена квадратного метра строящегося жилья в Москве выросла на 3,45 процента, достигнув 165,6 тысячи рублей. Об этом говорится в материалах агентства «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Средняя стоимость квартиры в новостройке (без учета элитных предложений) за тот же период увеличилась почти на три процента, до 9,7 миллиона рублей, подсчитали аналитики. Минимальная цена объекта на первичном рынке к марту составила 3,2 миллиона рублей — в такую сумму оценили 20-метровую студию в одном из строящихся комплексов в районе Кунцево.
Всего, по данным «Метриум», в феврале 2019 года на столичном рынке новостроек массового сегмента было представлено 85 жилых комплексов. Объем предложения составил около 16 тысяч квартир (0,938 миллиона квадратных метров). Больше всего строят в Юго-Восточном округе — порядка 30 процентов от общего объема нового жилья.
«Главной тенденцией февраля на первичном рынке новостроек массового сегмента стал заметный рост цен, — отмечается в предоставленных материалах. — Средний показатель увеличился за месяц на 3,5 процента, что больше даже типичной квартальной динамики, а среднемесячное изменение за последние два года составляло 0,5 процента. Относительно февраля 2018 года рост достиг 10,5 процента».
Риелторы утверждают, что рост цен пока не отразился негативно на объеме спроса. В феврале в старых границах Москвы было зарегистрировано почти в 1,5 раза больше сделок с новым жильем, чем в аналогичном периоде 2018-го.
Ранее были названы районы столицы с самым дешевым вторичным жильем. Рейтинг возглавило поселение Роговское на присоединенных территориях — там квадратный метр жилой недвижимости в среднем стоит 73,3 тысячи рублей, квартира — четыре миллиона рублей.
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Недвижимость , Lenta.ru
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