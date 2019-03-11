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России пообещали большой строительный провал 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Общий объем потенциально провальных строек в России достигает 7,8 миллиона квадратных метров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Рейтингового агентства стройкомплекса (РАСК).
По подсчетам аналитиков, в 2018-м российские девелоперы, признанные банкротами, суммарно не ввели в эксплуатацию 3,6 миллиона квадратных метров жилья. По всей стране на разных стадиях банкротства находились 150 застройщиков — почти на два процента больше, чем в 2017-м.
К началу 2019-го под угрозой оказались еще 198 девелоперов — их кредиторы сообщили о намерении начать процедуру банкротства компаний. Эти фирмы, по инфррмации РАСК, строят 7,8 миллиона квадратных метров жилья, или около 136 тысяч квартир.
Сопредседатель организации «Деловая Россия» Андрей Назаров заявил «Коммерсанту», что по итогам текущего года рынок может недосчитаться до 30 процентов мелких и средних застройщиков. Основная причина перспективных банкротств — переход на проектное финансирование строек, или ужесточение правил работы с дольщиками. С 1 июля 2019 года застройщики не смогут свободно распоряжаться деньгами покупателей квартир — им придется строить за счет собственных средств или кредитных.
Ранее в январе глава Минстроя России Владимир Якушев заявил, что порядка 30 процентов российских застройщиков находятся в критическом положении в связи с переходом на новые правила долевого строительства жилья.
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Недвижимость , Андрей Назаров , Владимир Якушев , Минстрой , Деловая Россия
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