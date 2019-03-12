Названа самая частая угроза имуществу

Повреждения водой — самая частая угроза имуществу, короткие замыкания — самая убыточная. Об этом, как сообщает «Российская газета», свидетельствуют результаты исследования «Ингосстраха»

Страховая компания проанализировала собственную базу данных — свыше 140 тысяч договоров страхования имущества — по всем регионам России за 2018 год.

Чаще всего, 65%, застрахованные заявляли об убытках от повреждения водой. Вторым по частоте источником убытков стали умышленные действия третьих лиц (12%), третьими — стихийные бедствия (10%), четвертыми — пожары (7%), пятыми — короткие замыкания (6%).

В то же время короткие замыкания являются самыми убыточными для «Ингосстраха» — большая часть выплат, 120 миллионов рублей, пришлась именно на них.

«Это обусловлено значительным ущербом», — объяснили в компании.

Вторыми по размеру выплат стали повреждения водой (35 миллионов), третьими — пожары (30 миллионов), четвертыми — умышленные действия третьих лиц (10 миллионов), пятыми — стихийные бедствия (пять миллионов).