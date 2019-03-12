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Россиян обделили дешевыми магазинами 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уровень обеспеченности граждан России магазинами-аутлетами находится на самом низком в Европе уровне, говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По подсчетам аналитиков, на каждую тысячу человек в стране приходится по 1,1 квадратного метра аутлетов — против 9,2 квадратного метра в европейских странах и 90 метров на тысячу жителей в США. В Америке аутлетов насчитывается более 200, в Европе — около 150-ти, в России — всего шесть: четыре в Московском регионе, по одному — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
За 2018 год в России было введено в эксплуатацию около 57 тысяч квадратных метров недвижимости в формате аутлет, отмечается в предоставленных материалах. В 2019-м этот показатель может составить 70,5 тысячи квадратных метров.
«Благодаря вводу в 2019 году трех новых проектов в Москве и Санкт-Петербурге показатель обеспеченности аутлетами в России может вырасти до полутора квадратных метров на тысячу человек», — прогнозируют в Knight Frank.
Эксперты подчеркивают, что магазины, предоставляющие товары со скидками (аутлет— и дисконт-центры, магазины формата offprice), находятся на пике популярности в России. В среднем посещаемость таких торговых точек увеличилась за 2018 год на 15 процентов.
Аутлет — формат торгового центра, специализирующегося на продаже одежды и других товаров известных брендов со значительными скидками. Как правило, аутлеты располагаются за пределами городов.
В сентябре 2018-го стало известно, что в России лучше всех обеспечен качественными торговыми площадями Екатеринбург, где на тысячу горожан приходится около 670 квадратных метров такой недвижимости. На втором месте — Самара (616 квадратных метров), на третьем — Санкт-Петербург (528 «квадратов»). Также достаточно возможностей для шопинга у жителей Нижнего Новгорода (519 квадратных метров на тысячу человек).
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Недвижимость , Личный счет , Lenta.ru
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