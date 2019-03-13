Совет Федерации отклонил закон о хостелах

Совет Федерации отклонил в среду на заседании принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Сенаторы приняли решение доработать документ в согласительной комиссии вместе с депутатами Госдумы.

Основное возражение Совфеда вызвал короткий переходный период — только 10 дней, а также отсутствие компенсации выпадающих доходов субъектов федерации.

Закон запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения.

Предусматривается, что оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его оборудованием надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Закон был поддержан профильным комитетом Совфеда по федеративному устройству и региональной политике, однако был отклонён конституционным, социальным, бюджетным и экономическим комитетами.

Председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас отметил, что такой запрет может повлечь за собой нарушение прав собственников хостелов, поскольку предусматривает всего лишь 10-дневный переходный период. По его словам, с поспешным принятием закона могут пострадать и простые люди, уже заказавшие проживание в хостелах. Он отметил, что перенос начала действия закона на 1 января 2020 года позволит всем подготовиться к новой ситуации.

Подобной позиции придерживаются и в комитете по соцполитике, где считают, что переходный период должен быть продлён до конца текущего года, иначе предприниматели просто не смогут "адаптироваться к новым условиям".

Комитет по бюджету в своём заключении отметил, что принятие закона может привести к возникновению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, поскольку федеральный бюджет на этот год и на период до 2021 года не предусматривает их компенсацию.

Комитет по экономической политике указал, что реализация закона повлечет за собой закрытие значительного количества мини-гостиниц, недорогих отелей, расположенных в многоквартирных жилых домах, сокращение рабочих мест в сфере туризма и смежных отраслях.