Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.52
$
65.74
74.05
74.24
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.50
74.40
Индексы и котировки Brent
67.20
+0.36 Золото
1308.20
+0.03 РТС
1180.29
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
13.03
1.1301
–0.0091
26.02
1.1392
10.03
27.02
15.02

Совет Федерации отклонил закон о хостелах 

РИА Недвижимость + ещё 26 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет Федерации отклонил в среду на заседании принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Сенаторы приняли решение доработать документ в согласительной комиссии вместе с депутатами Госдумы.
Основное возражение Совфеда вызвал короткий переходный период — только 10 дней, а также отсутствие компенсации выпадающих доходов субъектов федерации.
Закон запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения.
Предусматривается, что оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его оборудованием надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для хранения денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.
Закон был поддержан профильным комитетом Совфеда по федеративному устройству и региональной политике, однако был отклонён конституционным, социальным, бюджетным и экономическим комитетами.
Председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас отметил, что такой запрет может повлечь за собой нарушение прав собственников хостелов, поскольку предусматривает всего лишь 10-дневный переходный период. По его словам, с поспешным принятием закона могут пострадать и простые люди, уже заказавшие проживание в хостелах. Он отметил, что перенос начала действия закона на 1 января 2020 года позволит всем подготовиться к новой ситуации.
Подобной позиции придерживаются и в комитете по соцполитике, где считают, что переходный период должен быть продлён до конца текущего года, иначе предприниматели просто не смогут "адаптироваться к новым условиям".
Комитет по бюджету в своём заключении отметил, что принятие закона может привести к возникновению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, поскольку федеральный бюджет на этот год и на период до 2021 года не предусматривает их компенсацию.
Комитет по экономической политике указал, что реализация закона повлечет за собой закрытие значительного количества мини-гостиниц, недорогих отелей, расположенных в многоквартирных жилых домах, сокращение рабочих мест в сфере туризма и смежных отраслях.
РИА Недвижимость: последние новости
Самая дорогая квартира в Москве продается за 3 млрд рублей В России могут обанкротить около 200 застройщиков жилья Эксперты прогнозируют рекордный ввод аутлетов в России
Комментарии
Недвижимость , Другое , Андрей Клишас , Госдума , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
России рекордно дали в долг
Экономика
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Как снизить оплату ЖКУ вдвое
Личный счет Статьи
Средний чек россиян показал рекордный рост
Личный счет
Германию «парализовало» выбором между США и Китаем
Экономика
Европарламент призвал остановить «Северный поток-2»
Экономика
Полный перерасчет: Госдума меняет пенсии
Личный счет Статьи
Путин дал поручение «Газпрому»
Компании
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение