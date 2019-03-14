Путин потребовал снизить ставки по ипотеке

Он отметил, что негативный эффект от поднятия НДС «считается исчерпанным». Поэтому «макроэкономика должна влиять и на банковские ставки в конечном итоге — на инфляцию, на банковские ставки в положительном плане», отметил президент.

«Нам с вами хорошо известно: к сожалению, чуть-чуть ипотека подросла. Была 9,56%, по-моему, сейчас 10,5-11% в среднем. Но надо, разумеется, идти туда, вниз возвращаться», — сказал Путин.

Он призвал «работать и над ипотекой» для того, чтобы помочь россиянам «эффективнее работать с ипотечными кредитами».

«Нам нужно вернуться к практике 8%, а к 2024 году 7,8-7,9%, ниже 8% должно быть», — потребовал президент.

Ранее, как сообщал News.ru, эксперты рассказали, сколько должны зарабатывать люди, чтобы позволить себе ипотеку. В регионах эта цифра составила чуть более 50 тыс. рублей на человека, в Санкт-Петербурге — около 90 тыс., в Москве — почти 125 тыс.