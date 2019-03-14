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Путин потребовал снизить ставки по ипотеке 

News.ru + ещё 15 4 часа назад
Фото: ТАСС
Ставки по ипотеке в России увеличились почти на полтора процента. Необходимо создать условия для их снижения, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Он отметил, что негативный эффект от поднятия НДС «считается исчерпанным». Поэтому «макроэкономика должна влиять и на банковские ставки в конечном итоге — на инфляцию, на банковские ставки в положительном плане», отметил президент.
«Нам с вами хорошо известно: к сожалению, чуть-чуть ипотека подросла. Была 9,56%, по-моему, сейчас 10,5-11% в среднем. Но надо, разумеется, идти туда, вниз возвращаться», — сказал Путин.
Он призвал «работать и над ипотекой» для того, чтобы помочь россиянам «эффективнее работать с ипотечными кредитами».
«Нам нужно вернуться к практике 8%, а к 2024 году 7,8-7,9%, ниже 8% должно быть», — потребовал президент.
Ранее, как сообщал News.ru, эксперты рассказали, сколько должны зарабатывать люди, чтобы позволить себе ипотеку. В регионах эта цифра составила чуть более 50 тыс. рублей на человека, в Санкт-Петербурге — около 90 тыс., в Москве — почти 125 тыс.
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Комментарии3
Недвижимость , Владимир Путин , Российский союз промышленников и предпринимателей
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