Жители столичной многоэтажки отсудили окна у застройщика

Дома в комплексе «Лайф-Сходненская» были готовы в 2012 году. Застройщик — группа компаний «Пионер» — сдавал квартиры в многоэтажках с отделкой. По рассказам местных жителей, их счастливые обладатели сразу столкнулись с обвалом штукатурки с потолков и кривыми полами. Но главной проблемой стали некачественные окна в лифтовых холлах и на лестницах, они попросту не открывались без монтировки.

Жители жаловались в управляющую компанию, но та, к слову, тоже принадлежащая ГК «Пионер», уверяла недовольных, что все само наладится спустя пару лет — после усадки дома. Но стало еще хуже, утверждает глава инициативной группы жильцов Андрей.

«Уже через год, когда УК сменила два юрлица, трех управляющих и практически обновилась, но при этом осталась компанией, входящей в ГК «Пионер» вместе с застройщиком, специальный человек с монтировкой даже по заявкам жителей приходить перестал. Поэтому многие окна либо остаются наглухо закрытыми, либо открыты в течение целых сезонов, и тогда при сильном дожде не просто заливает, но лужи образовываются таких масштабов, что вода начинает утекать через закрытые двери прямо в лифтовую шахту. Если это происходит на верхних этажах, то люди на первом этаже, которые пытаются войти в приехавший лифт, сталкиваются с тем, что на них льется просто водопад воды из открывшихся дверей лифта».

В 2017 году пятилетний гарантийный срок домов подходил к концу. Протечки привели к трещинам в стенах, окна покрылись плесенью. Инициативная группа за свой счет провела экспертизу недочетов, которые доказали ошибку при строительстве. Составленный акт с коллективной претензией ГК «Пионер» как застройщик проигнорировала. Управляющая компания заявила, что вправе проводить только косметический ремонт, в результате чего ее представители, по словам жителей, многократно закрашивали повреждения прямо поверх грибка.

Спустя год весьма поредевшая инициативная группа, в основном жители одного дома, подала в суд на застройщика и выиграла. Адвокат Анастасия Колесникова , которая занималась этим делом, считает этот случай уникальным.

Анастасия Колесникова, адвокат: «Были соблюдены сроки: и срок гарантийный, в рамках которого обратились с претензией собственники квартир, и срок обращения в суд, поскольку тоже есть исковая давность. Все эти сроки были соблюдены и сейчас, поскольку был установлен сам факт некачественности, был он обеспечен доказательствами. Здесь уже только ставится вопрос о том, насколько обосновано решение. Этот процесс в некотором роде уникален, поскольку суд обязал застройщика заменить каждый оконный блок в каждом подъезде в местах общего пользования. Несмотря на масштабность этих требований, все-таки это многомиллионные затраты, удалось обязать застройщика провести эти капитальные работы за его счет».

Компания «Пионер» пока ремонт не провела: в суде ее представители уверяли, что не получали жалоб вплоть до досудебного заявления, и по результатам решения Тушинского суда подали апелляцию. Оперативного комментария от компании Business FM получить не удалось.

«Пионеру» принадлежит более десятка ЖК по всей Москве, а многоэтажки конкретно этого типа стоят в ЖК «Лазаревское» и на Коровинском шоссе. Так что есть вероятность, что это дело будет не единственным, и получается, что победить безразличие застройщика вполне реально.