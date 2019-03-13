«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в феврале вырос на 2,3%

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости . Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале 2019 года увеличился на 2,3%, или на 13 рублей по сравнению с январем и составил 573 рубля — рост показателя стал рекордным для этого месяца за последние годы наблюдений, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Ромир" указывает, что средний чек в феврале в различные годы вел себя по-разному: в 2015-2016 годы он по сравнению с январем снижался, в 2017-2018 годы — повышался, хотя темпы роста не превышали 1%. «Однако в минувшем феврале средний чек вырос сразу на 2,3% и достиг отметки в 573 рубля. Это рекордное значение для февраля и рекордный месячный рост за последние годы наблюдений», — добавляет холдинг.

В то же время, отмечается в исследовании, по сравнению с февралем прошлого года средний чек увеличился лишь на 0,5%, или на 3 рубля. Президент исследовательского холдинга Андрей Милехин заметил, что рост среднего чека в феврале может быть связан как с повышением ставки НДС, так и с увеличением покупательской уверенности и потребительского спроса.

"Цены выросли, прежде всего, на товары быстрой оборачиваемости, то есть повседневного спроса. Для определения реальной причины необходимо отслеживать динамику этого индекса в последующие несколько месяцев", — добавил Милехин, слова которого приводятся в сообщении.

В феврале средний чек на Дальнем Востоке вырос по сравнению с январем на 8,1% (до 679 рублей), в Сибирском федеральном округе — на 4,7% (до 487 рублей). Рост показателя в Центральном федеральном округе составил 2,2% (до 655 рублей), на Урале — 2,1% (до 580 рублей), в Южном федеральном округе — также 2,1% (до 575 рублей), в Северо-Западном — 1,8% (до 634 рублей), в Поволжье — 0,8% (до 511 рублей).

Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.