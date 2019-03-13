Эксперты рассказали об этапах знаковых строек в Крыму

Задача инфраструктурного развития Крыма и Севастополя перешла из стадии проектирования в практическую плоскость: открыто движение автотранспорта по мосту в Крым и на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Севастополя, почти год принимает и отправляет пассажиров современный аэропорт, заработали современные электростанции.

Эксперты и подрядчики рассказали РИА Новости об этапах самых знаковых строек и перспективах развития инфраструктуры полуострова.

ФЦП Крыма — каркас пространственного развития России

Основой инфраструктурного развития Крыма стала принятая в 2014 году правительством России федерально-целевая программа (ФЦП). Сегодня она включает в себя более 800 объектов с объемом финансирования более 877 миллиардов рублей, в стадии реализации находятся 401 объект и мероприятие, по 242 реализация завершена, по 162 реализация еще не начата.

"В рамках федеральной целевой программы и других форм финансирования федерация направила очень весомые ресурсы на развитие полуострова, который более 20 лет был оторван от России. Но бенефициаром этой помощи оказался не только Крым, но и сама федерация. В управленческом плане приходилось решать сложные, нетривиальные проблемы, и приобретенный опыт может теперь служить стране при осуществлении самых сложных программ регионального развития", — сказал в комментарии РИА Новости генеральный директор АНО "Дирекция по управлению ФЦП" Андрей Никитченко.

По его мнению, масштаб ФЦП развития полуострова сравним с опытом больших советских строек, но имеет важные отличия: сегодня инфраструктура создается в рыночных условиях с другими критериями эффективности.

"И такие управленческие механизмы были сначала нащупаны, а потом выращены в федерации за пять лет работы над реализацией ФЦП. Мне кажется, что важно их воспроизвести и отточить для новых амбициозных задач "прорыва" в создании современного каркаса пространственного развития России", — считает Никитченко.

Модернизация инфраструктуры Крыма и Севастополя касается всех сфер жизни полуострова: строятся дороги, современные больницы, реставрируются памятники архитектуры, создаются театры, школы и детские сады, прокладываются коммуникации и тракты водоподачи.

Мост в Крым: этапы проекта

Решение построить мост в Крым из двух параллельно расположенных трасс для поездов и автомобилей в Тузлинском створе Керченского пролива было принято в 2014 году, проект транспортного перехода был выбран экспертами из более 70 вариантов, сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост". В 2015 году в результате конкурентных переговоров ООО "Стройгазмонтаж" выбран генеральным подрядчиком строительства моста, а ЗАО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург" начало работу над проектом.

"Датой фактического начала строительства моста считается 19 февраля 2016 года, после того как проект моста в Крым получает положительное заключение Главгосэкспертизы и подтверждается достоверность сметной стоимости. В марте 2016 года погружены первые сваи, в апреле этого же года готова первая опора моста. В июне 2016 года начался монтаж пролетных строений", — рассказали РИА Новости в инфоцентре.

Наиболее сложные технологические операции пришлись на 2017 год — морская операция по установке на опоры самых габаритных конструкций моста — железнодорожной и автодорожной арок (общий вес — более 10 тысяч тонн). Опыта, аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских мостовиков еще не было, отметили строители. Такая технологическая операция проводилась впервые в практике отечественного мостостроения, и она была успешно реализована.

Движение на автодорожной части моста было открыто на полгода раньше установленного госконтрактом срока: 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин поздравил команду инженеров и рабочих с успешно выполненной задачей и принял участие в торжественном открытии автодороги через Керченский пролив, проехав по мосту за рулем грузовика КаМАЗ. 16 мая было открыто движение по мосту для легкового транспорта и автобусов, а в октябре — для грузовиков.

"Котмостнадзор" на контроле стройки

Сегодня талисман Крымского моста кот Мостик руководит отделом "Котмостнадзор", который создан для контроля за всеми 19 км транспортного перехода, сообщили в инфоцентре. Кот еще не решил, чем займется после работы на мосту и где будет жить, так как не представляет своей жизни без стройки и очень гордится тем, что обещал своевременную сдачу железнодорожной части моста президенту лично, ответили в инфоцентре на вопрос РИА Новости о трудоустройстве кота по окончании работ.

Железнодорожная часть Крымского моста находится в процессе строительства, работа идет по всей трассе — это 19 км, на 8 морских и сухопутных участках. Предварительные итоги работ таковы: погружены все сваи под железную дорогу (около трех тысяч свай трех типов), сформированы все 307 железнодорожных опор высотой от пяти до 35 метров, укрупнительная сборка пролетных строений — это 160 тысяч тонн металла — проведена на 95%. С июля 2018 года идет устройство верхнего строения пути на готовых участках мостового полотна: формируются две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Кубани в Крым и в обратном направлении.

На стройплощадке работает около пяти тысяч строителей, задействовано более 150 основных единиц техники, 9 единиц различных плавсредств. Строители не сомневаются, что сдадут железнодорожную часть моста согласно контрактным обязательствам — к декабрю 2019 года, отметили в инфоцентре.

Воздушная гавань

Стремительное развитие аэропорта Симферополь за последние пять лет подтверждается объективными данными: с 2015 года аэропорт ежегодно принимает и отправляет более пяти миллионов пассажиров, что позволяет ему занимать место в десятке крупнейших аэропортов России. В 2013 году аэропорт обслужил менее 1,5 миллиона пассажиров.

Крымский аэропорт единственный в России среди региональных аэропортов (исключая аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга), имеющий самую широкую сеть внутрироссийских направлений — до 63 городов в сезон.

Главным достижением по праву считается строительство нового терминала аэропорта "Крымская волна", который был спроектирован с пропускной способностью 6,5 миллиона пассажиров в год. Терминал начал свою работу менее года назад — 16 апреля 2018 года. Воздушная гавань Крыма ежегодно удостаивается премий в национальных конкурсах и на международных форумах.

"В ближайшие 5 лет в планах — увеличение числа направлений полетов из Симферополя, в том числе в зимний период. Кроме того, в ближайшей перспективе планируется полное завершение проекта реконструкции и развития аэропортового комплекса, в том числе строительство новой взлетно-посадочной полосы и комплекса объектов, которые сейчас находятся в работе", — сказал РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Игорь Лаптев.

Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы ВПП-1, которая не эксплуатируется с начала 2000-х годов из-за недостаточной длины и прочности уже начаты. Проект предусматривает удлинение полосы на полкилометра — с 2700 до 3200 метров, что позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777-300ER и классом ниже без ограничений.

Кроме этого, в аэропорту построят новую вышку командно-диспетчерского пункта, очистные сооружения, новую аварийно-спасательную станцию, почти 30 км ограждения с оснащением техническими средствами охраны; контрольно-пропускные пункты. Объем средств, выделяемых из федерального бюджета, составит более 11 миллиардов рублей.

Энергия для развития

Собственная генерация в Крыму до введения в строй новых генерирующих мощностей составляла порядка 10-12% от необходимого уровня энергопотребления. Совместно Симферопольская, Камыш-Бурунская, Сакская и Севастопольская ТЭЦ выдавали около 150 МВт. Порядка 100 МВт могут вырабатывать возобновляемые, но нестабильные источники — солнечные и ветростанции. Основную часть электроэнергии полуостров закупал на территории Украины, поставки которой были прерваны в ноябре 2015 года действиями экстремистов, подорвавших опоры ЛЭП в Херсонской области.

До строительства новых мощностей Крым получал электроэнергию благодаря построенному энергомосту с территории Краснодарского края (800 МВт), а также благодаря работе мобильных газотурбинных электростанций, перебазированных в Крым из других регионов РФ (до 400 МВт).

"После запуска на полную мощность всех новых и модернизированных объектов генерации Крым будет получать 2460 МВт мощности в сутки с учетом энергомоста. При этом максимум потребления в прошедший осенне-зимний период составлял 1400 МВт. То есть у нас будет серьезный энергетический задел для развития полуострова", — сказал в феврале в ходе отчетного доклада о работе правительства региона за 2018 год глава республики Сергей Аксенов.

Уже в начале 2019 года впервые по энергомосту с территории Крыма на материк было поставлено около 300 мегаватт мощности, сообщили в Минэнерго РФ. На полуострове предстоит решить проблему модернизации сетевой инфраструктуры.

Полная энергетическая независимость региона будет обретена с вводом в строй всех новых мощностей: Таврической и Балаклавской ТЭС общей установленной мощностью 940 МВт и новой генерации Сакской ТЭЦ, мощность которой в результате инвестиционного проекта вырастет в 10 раз — до 120 МВт, отметили власти полуострова.

На сегодняшний день уже введены в строй первые блоки двух новых ТЭС и первая очередь Сакской ТЭЦ, вторые блоки Балаклавской и Таврической парогазовых электростанций проходят испытания и выдают мощность в сеть. В ближайшее время ожидается введение в эксплуатацию и второй очереди Сакской ТЭЦ, реконструкция которой выполнена с применением исключительно отечественного оборудования.