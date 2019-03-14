За какую баню нужно платить налоги на дачном участке

Минэкономразвития разрабатывает законопроект, в котором уточняет критерии отнесения объектов к недвижимому или движимому имуществу. Для чего сегодня понадобился такой законопроект? Раньше ведь как-то различали, что является недвижимостью, а что относится к категории движимого имущества.

Как указывают сами разработчики, различать-то, конечно, различали, но постоянно возникают спорные ситуации. К какой категории, например, отнести баню, летнюю веранду, туалет на даче? Нужно ли оформлять их в собственность и платить за них налог на имущество физлиц?

С логической точки зрения, все эти постройки стоят на земле и никуда не движутся. Однако, как выясняется, не все так просто и однозначно. Как пояснили "Российской газете" в Московском областном БТИ, в статье 130 Гражданского Кодекса РФ говорится, что основным признаком недвижимости является наличие прочной связи с землей. И такие объекты нельзя переместить без ущерба разрушения. Вместе с тем, в ряде случаев есть одинаковая прочная связь с землей как у объектов, имеющих самостоятельную хозяйственную ценность (например, дом), так и у сооружений, которые, исходя из общих представлений, объектами недвижимости сложно назвать (дорожки, заборы, временные сооружения и т.п.).

В связи с этим не очень понятно, как трактовать норму о связи с землей. Что это означает на практике? У объекта должен быть фундамент? Или какие-нибудь сваи? Дом действительно нельзя взять и переместить без ущерба разрушения, но и дорожку тоже. Да и дачный туалет в процессе перемещения может потерять свои конструктивные особенности.

Но есть еще и Градостроительный кодекс, который уточняет, что такое капитальные и некапитальные объекты. Исходя из правоприменительной практики, объекты капитального строительства относятся к недвижимому имуществу, а некапитальные — к движимому. Что же касается регистрации собственности, то, как напоминают в МособлБТИ, сегодня государственная регистрация прав производится в заявительном порядке. То есть человек сам должен обратиться за оформлением строения в собственность.

"Нужно помнить, что регистрация — это определенная гарантия защиты ваших прав", — подчеркнули в МособлБТИ.

Иными словами, можно уже свободно распоряжаться строением — продавать, дарить, завещать, судиться, если возникнет конфликт интересов. Но оформляется в собственность у нас сегодня только недвижимое имущество, движимое же не подлежит госрегистрации. И пока нет четких критериев, регистрирующие органы руководствуются лишь сложившейся практикой. То есть если, например, баню или летнюю кухню можно легко разобрать и снова собрать в другом месте, то они будут считаться движимым некапитальным имуществом и регистрировать право собственности на них не нужно. А если эти объекты невозможно переместить без серьезного ущерба, они имеют самостоятельное функциональное (хозяйственное) назначение, построены с соблюдением градостроительных норм, тогда права на такие объекты подлежат регистрации. Соответственно, как только объект попадает в Единый государственный реестр недвижимости, начинают начисляться налоги.

Как напомнили "РГ" в Федеральной налоговой службе , налоги на недвижимые постройки устанавливаются, как правило, муниципалитетами. От уплаты имущественных налогов по закону освобождены Герои Советского Союза и Герои России, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР, ликвидаторы Чернобыльской аварии и лица, подвергшиеся радиационному заражению, военнослужащие, вышедшие в отставку и члены их семей, воины-афганцы, пенсионеры и другие льготные категории граждан. И все граждане имеют льготу на 50 квадратных метров. То есть не нужно платить имущественный налог за те строения или сооружения, площадь которых не превышает 50 "квадратов".

При этом налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов: квартира, часть квартиры или комната; жилой дом или часть жилого дома; хозяйственное строение или сооружение; гараж или машино-место. Налоговая льгота, как уточняют в ФНС, предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Иными словами, баня должна быть довольно просторной, чтобы за нее стали начислять налог.