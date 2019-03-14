В России подорожали квартиры в аренду

Сокращение предложения стимулирует спрос. Интерес со стороны квартиросъемщиков вырос на десять процентов. Такие условия провоцируют рост цен, что и подтверждается цифрами. За год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России увеличилась на три процента до 15,7 тысяч рублей.

Практически все типы квартир за год прибавили в цене. Однокомнатные квартиры в феврале 2019 году по отношению к февралю 2018 года подорожали на 3,8 процента, двухкомнатные на 6,7 процента, больше всех в цене выросли "трешки", за них арендатору придется заплатить на 6,9 процента больше.

При этом в структуре спроса значимых изменений не произошло: интерес к самым доступным объектам аренды ежеквартально растет. Однокомнатные квартиры традиционно наиболее популярны — их доля в общем объеме спроса в феврале 2019 года составила 63 процента. Двухкомнатные квартиры интересуют 30 процентов квартиросъемщиков, трехкомнатные — 6,5 процента. Многокомнатные квартиры интересуют меньше процента покупателей.