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В России подорожали квартиры в аренду 

Российская Газета 22 минуты назад
Сокращение предложения стимулирует спрос. Интерес со стороны квартиросъемщиков вырос на десять процентов. Такие условия провоцируют рост цен, что и подтверждается цифрами. За год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России увеличилась на три процента до 15,7 тысяч рублей.
Практически все типы квартир за год прибавили в цене. Однокомнатные квартиры в феврале 2019 году по отношению к февралю 2018 года подорожали на 3,8 процента, двухкомнатные на 6,7 процента, больше всех в цене выросли "трешки", за них арендатору придется заплатить на 6,9 процента больше.
При этом в структуре спроса значимых изменений не произошло: интерес к самым доступным объектам аренды ежеквартально растет. Однокомнатные квартиры традиционно наиболее популярны — их доля в общем объеме спроса в феврале 2019 года составила 63 процента. Двухкомнатные квартиры интересуют 30 процентов квартиросъемщиков, трехкомнатные — 6,5 процента. Многокомнатные квартиры интересуют меньше процента покупателей.
"Благодаря большим объемам ввода первичного жилья в предыдущие годы на рынке долгосрочной аренды увеличился ассортимент, появились объекты с необычным ремонтом и нестандартными планировками. Однако спросом по-прежнему пользуются самые доступные варианты. Снижение реальных доходов населения и рост ипотечных ставок в конце 2018 — начале 2019 года заставили некоторых россиян отложить покупку квартиры до лучших времен", — отмечает управляющий директор "Авито Недвижимость" Иван Дубровин.
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