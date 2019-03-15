Мутко пообещал за полгода решить проблемы обманутых дольщиков

Фонд защиты участников долевого строительства могут докапитализировать на девять миллиардов рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко . Об этом сообщает «Российская газета».

За счет этого, по его словам, можно будет за полгода обеспечить жильем обманутых дольщиков в 26 регионах России. По оценке вице-премьера, вопрос о дополнительном финансировании может решиться уже в апреле.

«Не исключаю, что на эту сумму мы докапитализируем фонд, дадим ему право вместе с регионами достроить дома», — отметил Мутко.

При таком сценарии, к осени долгостроев не останется в 43 субъектах России из 85. Сейчас проблемных объектов нет в 17 регионах.

В сентябре прошлого года сообщалось, что строительство домов для обманутых дольщиков могут заморозить из-за изменений законодательства. Согласно поправкам, тратить деньги дольщиков можно только на те дома, в которых они приобрели квартиры. Таким образом девелоперы не смогут тратить средства участников долевого строительства на достройку проблемных проектов, а вынуждены будут делать это на собственные деньги.