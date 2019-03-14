Ипотечную ставку в России могут снизить до 6%

«Если ЦБ РФ будет выдавать банкам на ипотеку целевое фондирование, то проценты по ипотеке могут снизиться до 7% и даже до 6%. При этом снижение процентные ставок по ипотеке всегда оживляет жилищное строительство», — объяснил он.

Денег у регулятора, по словам депутата, для этих целей достаточно.

Парламентарий предположил, что в Центробанке беспокоятся, что если банкам давать деньги под дешевые кредиты, то они потратят их на что-то другое, вложат в более выгодные проекты.

Как подчеркнул глава государства, отрицательный эффект от увеличения НДС, согласно утверждению Минэкономразвития, можно считать законченным. Он, при этом, признал с сожалением, что ставки кредитов на строительство жилья немного подросли — в среднем до 10,5-11%.