Рубль слегка повышался вечером к доллару и евро в ожидании решений ФРС

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рубль вечером в среду слегка подрастал против доллара и евро на фоне спроса на рисковые активы, следует из данных Московской биржи

Ожидания мягких решений ФРС США поддерживает интерес в том числе и к российской валюте.

Курс доллара расчетами «завтра» на 20.16 мск снижался на 3 копейки, до 64,36 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 73,05 рубля.

РУБЛЬ — НЕМНОГО ВВЕРХ

Рубль вечером слегка повышался против доллара и евро, отыгрывая общую тенденцию к повышенному спросу на рисковые активы.

Инвесторы ожидают сохранения американским Федрезервом базовой учетной ставки на уровне 2,25-2,5% годовых. Также спекулянты надеются на мягкую риторику финансового регулятора по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП). Это должно поддержать котировки рисковых активов.

Высокая стоимость нефти, которая продолжила обновлять максимум с ноября прошлого года, также оказала поддержку рублю.

"Черное золото" в свою очередь оперлось на оценки минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 марта, снизились на 9,6 миллиона баррелей, или на 2,1%, до 439,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 0,3 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 500 тысяч баррелей — до 46,4 миллиона.

Приближение налогового периода и сегодняшнее размещение Минфином РФ ОФЗ также добавили поддержки рублю. Ведомство на трех аукционах в среду разместило ценных бумаг на 73,508 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 103,68 миллиарда рублей.

В итоге доллар и евро вечером снижались против рубля в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

При негативных сигналах от ФРС пара USD/RUB может вернуться в район 65 рублей за доллар, а пара EUR/RUB покажет более скромный рост и может остаться на текущих уровнях или подняться к отметке 73,3 рубля за евро, рассуждает Дмитрий Бабин из компании «БКС Брокер»

"Однако более вероятно, что рынки будут удовлетворены итогами заседания ФРС. В этом случае, после первого позитивного всплеска произойдет коррекция, пара USD/RUB обновит семимесячный минимум, после чего будет находиться немного ниже уровня 64, пара EUR/RUB может вернуться выше отметки 73", — оценил он.