Рубль слегка повышался вечером к доллару и евро в ожидании решений ФРС 

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рубль вечером в среду слегка подрастал против доллара и евро на фоне спроса на рисковые активы, следует из данных Московской биржи.
Ожидания мягких решений ФРС США поддерживает интерес в том числе и к российской валюте.
Курс доллара расчетами «завтра» на 20.16 мск снижался на 3 копейки, до 64,36 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 73,05 рубля.
РУБЛЬ — НЕМНОГО ВВЕРХ
Рубль вечером слегка повышался против доллара и евро, отыгрывая общую тенденцию к повышенному спросу на рисковые активы.
Инвесторы ожидают сохранения американским Федрезервом базовой учетной ставки на уровне 2,25-2,5% годовых. Также спекулянты надеются на мягкую риторику финансового регулятора по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП). Это должно поддержать котировки рисковых активов.
Высокая стоимость нефти, которая продолжила обновлять максимум с ноября прошлого года, также оказала поддержку рублю.
"Черное золото" в свою очередь оперлось на оценки минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 марта, снизились на 9,6 миллиона баррелей, или на 2,1%, до 439,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 0,3 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 500 тысяч баррелей — до 46,4 миллиона.
Приближение налогового периода и сегодняшнее размещение Минфином РФ ОФЗ также добавили поддержки рублю. Ведомство на трех аукционах в среду разместило ценных бумаг на 73,508 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 103,68 миллиарда рублей.
В итоге доллар и евро вечером снижались против рубля в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
При негативных сигналах от ФРС пара USD/RUB может вернуться в район 65 рублей за доллар, а пара EUR/RUB покажет более скромный рост и может остаться на текущих уровнях или подняться к отметке 73,3 рубля за евро, рассуждает Дмитрий Бабин из компании «БКС Брокер».
"Однако более вероятно, что рынки будут удовлетворены итогами заседания ФРС. В этом случае, после первого позитивного всплеска произойдет коррекция, пара USD/RUB обновит семимесячный минимум, после чего будет находиться немного ниже уровня 64, пара EUR/RUB может вернуться выше отметки 73", — оценил он.
Инвесторы ожидают итогов заседания ФРС, отметил Василий Олейник из ГК «Финам». «При появлении намёков ФРС на ещё одно повышение ставки в текущем году, мы увидим существенный рост американского доллара ко всем валютам», — добавил он.