Ипотечные каникулы могут распространить на действующие кредитные договоры

МОСКВА, 19 марта. / ТАСС /. Нормы законопроекта об ипотечных каникулах могут быть распространены не только на новые, но и на действующие кредитные договоры. Такая рекомендация содержится в проекте постановления Госдумы о принятии законопроекта в первом чтении.

"Комитету Государственной Думы по финансовому рынку предусмотреть возможность распространения норм указанного законопроекта для ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу проектируемого закона", — говорится в проекте постановления.

Госдума должна была рассмотреть законопроект об ипотечных каникулах во вторник, 19 марта. Однако по просьбе главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова первое чтение документа перенесено на 21 марта. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин , комитет просит перенести законопроект, чтобы «дополнительно поработать», и добавил, что «идут консультации».

Ранее на заседании комитета Аксаков выразил пожелание, чтобы законопроект был рассмотрен Госдумой в сжатые сроки и принят до 18 апреля, чтобы он попал на рассмотрение в Совет Федерации до майских праздников, и граждане смогли как можно скорее им воспользоваться.

Президент РФ Владимир Путин , выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию 20 февраля, предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода.

Законопроект устанавливает шестимесячный льготный период, в течение которого оказавшимся в трудной жизненной ситуации заемщикам будет предоставлена возможность приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. Таким правом смогут воспользоваться люди, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II группы, потерявшие кормильца, временно потерявшие трудоспособность, а также семьи, чей доход сократился более чем на 30%.