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В Лондоне нашли подозрительную недвижимость на миллиарды долларов 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
В Англии и Уэльсе нашли 87 тысяч объектов недвижимости, которые принадлежат анонимным компаниям, зарегистрированным в налоговых убежищах. Эта информация приводится в отчете неправительственной антикоррупционной организации Global Witness.
Активы оцениваются не менее, чем в 74,3 миллиарда долларов. Global Witness передала сведения британскому парламентскому комитету. Отмечается, что еще в 2016 году правительство страны планировало ввести реестр конечных владельцев недвижимости, но процесс идет медленно. 40 процентов анонимной недвижимости располагаются в Лондоне, причем большая их часть, порядка 10 тысяч, в Вестминстере.
«Становится все более очевидным, что британская собственность является одним из любимых инструментов преступников и коррупционеров для кражи и отмывания украденных денег», — заявил представитель Global Witness Ава Ли.
В организации заявили, что их расследования неоднократно показывали, как преступники и коррумпированные политики могут использовать британский рынок недвижимости, чтобы скрывать свои доходы, а также обеспечить безопасное убежище себе и своим семьям.
В начале этого года в Великобритании начали формировать специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Она в первую очередь будет следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии.
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Недвижимость , Ава Ли
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