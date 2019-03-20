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Раскрыта стоимость самого дорогого особняка России 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: cian.ru
Самый дорогой частный особняк России находится в одном из коттеджных поселков в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщается в материалах компании ЦИАН (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Особняк площадью 19 тысяч квадратных метров на участке в три гектара выставлен на продажу за 4,95 миллиарда рублей. В доме 24 спальни, есть собственный 50-метровый бассейн, спа-центр, залы для боулинга и для мини-гольфа.
Второе место рейтинга занял особняк на территории Новой Москвы (поселение Сосенское). Площадь дома — 2,5 тысячи квадратов, участок под ним занимает один гектар. В доме есть 20-метровый бассейн, собственный кинозал и зимний сад с прудом и водопадом. Все окна в особняке бронированные. Объект оценен продавцом в 2,3 миллиарда рублей.
Третье место досталось 1000-метровому дому на участке в десять гектаров в селе Никольское Калужской области. Отреставрированный особняк восемнадцатого века с собственным парком можно приобрести за 990 миллионов рублей.
В конце 2018 года самым дорогим домом по данным аналитиков портала «Мир Квартир» стал особняк в поселке Грибово на Минском шоссе. Объект площадью 2,5 тысячи квадратных метров был выставлен на продажу за 1,9 миллиарда рублей.
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