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Дом реновации в Люблине получит кирпичные фасады 

РИА Недвижимость + ещё 3 57 минут назад
Фото: Москомархитектура
В московском районе Люблино по программе реновации построят дом с кирпичными фасадами бордово-коричневых оттенков, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
Десятиэтажный дом площадью свыше 16 тысяч квадратных метров планируется возвести по адресу: Люблинская улица, 113. Он получит подземную парковку и фасады из утепленных панелей с отделкой из кирпича, сообщается в пресс-релизе ведомства.
"Цвет и ритм будут меняться, создавая эффект градиента. На стенах также предусмотрены корзины для кондиционеров", — отмечается в нем.
Дом спроектирован компанией "ПИК-проект" по заказу Московского фонда реновации, добавляется в сообщении.
Утвержденная летом 2017 года московская программа реновации жилья предусматривает расселение свыше 5 тысяч домов, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города. Сейчас по программе строится 98 домов примерной площадью 1,2 миллиона квадратных метров, 40 домов общей площадью около 0,5 миллиона квадратных метров уже ввели в эксплуатацию.
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