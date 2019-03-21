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Россиянам пообещали «гаражную амнистию» 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Чиновники Минэкономразвития работают над законопроектом, который позволит гражданам, у которых нет документов на гаражи, доказать и оформить свое право собственности на такие постройки.
«В нем прописываются понятия «индивидуальный гараж», «коллективный гараж», «некапитальный гараж» и т. п. Главное новшество — расписан порядок узаконивания «старых» гаражей. Тех, которые появились до вступления в силу нынешнего Градостроительного кодекса (то есть до 2005 года). Их по России насчитывается порядка 2 миллионов— включая и многочисленные гаражные кооперативы, оставшиеся еще с советских времен», — пишет kp.ru.
Доказать факт владения гаражом помогут альтернативные бумаги. Например, документы о проведении технической инвентаризации, где есть указание на год постройки гаража и его владельца, или старые платежки за проведенное в гараж электричество.
Проблема с паковочными местами особенно остро стоит в столице, иной раз провоцирует москвичей на криминал: автовладельцы режут шины машинам соседей или нападают на них самих. Так, в 2016 году конфликт во дворе жилого дома из-за парковочного места привел к смерти 38-летнего жителя Череповца Михаила Емельянова. В других городах России тоже случается подобное. В 2018 году жительница Ярославля напала с ножом на соседку из-за парковочного места во дворе.
Ранее «Ридус» подробно освещал тему «гаражных войн» в Москве, разбираясь куда автовладельцам ставить свои машины после сноса гаражей и какие компенсации должны быть выплачены собственникам снесенных гаражных объектов.
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Недвижимость , Видео , Михаил Емельянов , Минэкономразвития , Ридус , Комсомольская правда
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