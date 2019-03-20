Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.35
$
64.34
73.06
73.29
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
74.08
Индексы и котировки Brent
68.34
–0.07 Золото
1312.60
–0.13 РТС
1226.26
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
20.03
1.1429
+0.0118
06.03
1.1311
17.03
06.03
22.02

Земля под Москвой подешевела 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
С начала 2018 года в Московской области снизилась кадастровая стоимость земельных участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление заместителя председателя подмосковного парламента Никиты Чаплина.
Кадастровая стоимость земли, используемой под ведение дачного хозяйства, садоводство и огородничество, в 2018 году снизилась в Московской области на десять процентов, отметил Чаплин. «Это абсолютно правильная тенденция», — подчеркнул чиновник.
Кадастровая стоимость участков под промышленными объектами за тот же период сократилась на шесть процентов.
«Это мы тоже считаем справедливым, ведь если мы говорим, что Подмосковье это территория для бизнеса, то мы должны предоставлять условия не только на словах, но и на деле», — добавил Чаплин.
Ранее аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank спрогнозировали двух-трехкратное снижение рыночной стоимости земли под развитие девелоперских проектов в России. Причиной такой динамики в компании называют переход застройщиков на работу по эскроу-счетам. Из-за этого доходность девелоперских проектов снизится в 1,5-2,5 раза, подсчитали аналитики Knight Frank, и это станет причиной падения спроса на землю под строительство.
Последние новости
Украина ввела санкции против сотен россиян Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину «Ночной губернатор» Петербурга получил 24 года колонии
Комментарии
Недвижимость
Читайте также
Видео
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение