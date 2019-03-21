Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы и где их искать

В ожидании перехода на новые правила долевого строительства российские застройщики много говорят о грядущем подорожании жилья. Слова словами, но чтобы составить адекватную картину рынка, не обойтись без цифр. «Лента.ру» расспросила аналитиков отрасли и самих застройщиков о том, каковы сегодня ценовые минимумы.

По статистике компании Бест-Новострой (исследование есть в редакции Ленты), если в 2017-м обладатели бюджета в 3,5 миллиона рублей могли выбирать из четырех московских новостроек, то сейчас — только из двух, и обе находятся за МКАД. Да и в тех площадь жилья, которое можно купить за обозначенные деньги, не превышает 23 «квадратов» (а пару лет назад можно было рассчитывать на полноценные 32). Зато, утешает накопивших 3,5 миллиона Ирина Доброхотова , председатель совета директоров компании, выбор апартаментов в такой ценовой категории остается обширным. «В том числе это и объекты внутри МКАД — например, Loft FM в Таганском районе от 2,7 миллиона рублей, апартаменты „Восток“ в Марфино, Cleverland, Citimix и другие».

Значит ли это, что недорогих квартир в Москве (и тем более — внутри МКАД) больше нет? Не вполне. Да, минимальный бюджет подрос, но не так существенно, как можно было бы подумать. «Минимальный бюджет покупки в Москве границах МКАД составляет 3,7 миллиона рублей, — рассказывает коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина . — За пределами кольцевой порог входа еще ниже: например, в Новой Москве можно уложиться в 2,8 миллиона, — за такую сумму продается студия 24,6 метра в одном из строящихся ЖК».

«Цена «жилого» квадратного метра в Москве в границах МКАДа начинается от 120 тысяч рублей, по Новой Москве эта цифра немного ниже — от 100 тысяч рублей», — делится данными Сергей Нюхалов , заместитель директора по продажам ГК «Гранель».

Так что дешевые квартиры на рынке до сих пор есть — и даже в традиционно престижных районах города. Как рассказывает Алексей Попов , руководитель аналитического центра ЦИАН, за 3,8 миллиона можно купить студию с отделкой в Дмитровском районе (ЖК «Дмитровский парк). Если брать старые границы Москвы, не брезгуя при этом заМКАДными локациями, порог входа, как говорит Ярослав Дарусенков , руководитель департамента консалтинга и аналитики компании „Азбука Жилья“, будет начинаться от 3,18 миллиона рублей — за такую сумму можно купить студию площадью 19,8 метра в ЖК „Мякинино парк“. В „Люблинском парке“ (уже внутри МКАД) стоимость студий начинается от 3,7 миллиона, добавляет эксперт.

А самая дешевая квартира марта, как отмечает Мария Литинецкая , управляющий партнер компании „Метриум“, участник партнерской сети CBRE — это 23-метровая студия в ЖК „Сказочный Лес“ (СВАО, Ярославский райнон). Она выставлена на продажу за 2,77 миллиона рублей.

»В Новой Москве стоимость квартир на первичном рынке начинается от 1,9 миллиона рублей, — рассказывает Алексей Попов. — Это однокомнатная квартира площадью 30 метров в малоэтажном проекте «Борисоглебское», 38 километров от МКАД». Мария Литинецкая включае в топ-3 самых дешевых новомосковских проектов, наряду с вышеназванным, ЖК «Кутузовские березы» (однокомнатная квартира площадью 40,9 метра продается за 2,2 миллиона рублей) и ЖК «Баркли Медовая Долина» (студия площадью 22,5 метра за те же 2,2 миллиона).

Аналогичный топ для апарт-комплексов, по словам эксперта, формируют Loft FM (ЦАО, Таганский район, студия площадью 14,9 метра продается за 2,72 миллиона), Nord (СВАО, район Северный, студия площадью 26,2 метра стоит 2,8 миллиона) и «Город» (CАО, Дмитровский район, студия 23,4 «квадрата» за 2,97 миллиона).

Так что супердешевые предложения, появившиеся на рынке после кризиса 2015-го, никуда не делись. Обзавестись столичной пропиской все так же можно, располагая суммой до четырех миллионов рублей, а если цель — не прописка, а собственность, бюджет снижается в зону 2,5-3 миллиона.

Насколько обширно подобное предложение? «По нашим подсчетам, в старых границах Москвы продается порядка 50 квартир стоимостью до 4 миллионов рублей, — рассказывает Мария Литинецкая. — Выбор бюджетных апартаментов намного шире: примерно 200 лотов. Стоит отметить, что примерно за одни и те же деньги покупатели апартаментов получают, во-первых, большую площадь, во-вторых, лучшее расположение». Средний бюджет покупки апартамента, если говорить о массовом сегменте, ниже, чем для квартиры, на 21 процент, добавляет эксперт.

«В среднем по рынку Москвы, в зависимости от класса, стоимость апартаментов ниже стоимости квартир на 20-25 процентов, — приводит схожие данные и Ольга Тумайкина. — Чтобы повысить привлекательность своего продукта, застройщики предлагают апартаменты с отделкой чаще, чем квартиры».

Если же рассматривать бюджет в пределах уже шести миллионов рублей, говорит Ярослав Дарусенков, выбор квартир окажется шире, чем апартаментов. «В "старой" Москве в продаже находится 1 497 апартаментов стоимостью до 6 миллионов рублей, а квартир в этом ценовом диапазоне больше почти в 1,5 раза — 2 210 лотов, — рассказывает эксперт. — Диапазон площадей лотов такой стоимости довольно широк: от 18,9 до 59 метров — для квартир, от 16 до 64,3 — для апартаментов». При этом, как подчеркивает Дарусенков, 57 процентов предложений апартаментов стоимостью до 6 миллионов приходится на студии, тогда как квартиры представлены более «масштабными» форматами, доля студий не превышает трети всего объема, остальное — полноценные «однушки» и двухкомнатные квартиры.

Конечно, накопить шесть миллионов — не то же самое, что накопить три, но не будем забывать об ипотеке. Оба формата недвижимости — и квартиры, и апартаменты, — можно купить в кредит. Правда, на квартиры оформить ипотеку все еще проще, чем на формально коммерческую (а значит, нежилую) недвижимость, какой юридически являются апартаменты.

Не все банки готовы предоставлять кредиты на апартаменты, — говорит Иван Лонкин, начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка . — А те, кто предоставляет данный вид кредитов, как правило, просят минимальный первоначальный взнос на 5-10 процентов больше, чем для квартир. И ставка по кредитам на покупку апартаментов будет выше на 0,5-1 процент».

«Ипотека на апартаменты и на квартиры может отличаться размером первоначального взноса, — говорит и Ирина Туманова , руководитель отдела ипотеки и кредитов «НДВ-Супермаркет недвижимости». — Например, в ВТБ на квартиры требуется внести от 15 процентов, на апартаменты — от 20 процентов. В Альфа-банке на квартиры — от 20, а на апартаменты — от 25 процентов. В некоторых банках вообще не предоставляют ипотеку на апартаменты, особенно офисного типа, воспринимая их как коммерческие помещения. К апартаментам гостиничного типа банки более лояльны». Еще один важный для заемщиков момент — оформить ипотеку на апартаменты не получится по льготным программам с господдержкой (семейная ипотека, военная ипотека), как нельзя и воспользоваться для приобретения такой недвижимости материнским капиталом.

Так или иначе, цифры по рынку свидетельствуют о том, что жилье в минимальной ценовой категории в Москве по-прежнему есть, как есть и выбор просторных квартир демократичного ценового сектора. Похоже, что слухи о взлете цен на столичную недвижимость сильно преувеличены.