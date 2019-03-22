Силуанов рассказал о российских евробондах, скупленных инвесторами из США и Великобритании

Вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что «ни санкции, ни враждебная риторика запада не подорвали доверие зарубежных инвесторов к нашим активам». Его цитирует РБК. По словам министра, инвесторы из Великобритании купили больше половины долларовых облигаций, а американцы — 20%. В целом инвесторы из США и Великобритании приобрели более 70% новых евробондов России.

Россия провела «крупнейшее единовременное размещение» еврооблигаций с момента введения санкций в 2014 году, продав долларовые бумаги на 3 млрд и бонды в евро на 750 млн Для этого министерству финансов пришлось привлечь средства сверх предусмотренного бюджетом лимита в 3 млрд долларов. Российские инвесторы купили валютные бонды всего на 500 миллионов долларов, остальные «ушли» за границу. Однако это не гарантирует интерес к российским бондам на Западе, так как неизвестно, какую долю купили российские же инвесторы из Великобритании и Америки, заявил генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» Станислав Машагин:

— Нельзя сказать, что это прямо американские и английские инвесторы, надо понимать, что наши инвестдома держат свои деньги тоже в Лондоне, и для размещения это тоже будут иностранные деньги, которые можно будет по страновому признаку выделить. Основной рынок находится в Лондоне, расчет происходит через площадки оборота, торговли Великобритании. Поэтому, конечно, инвесторы не могут быть оттуда. Плюс к этому надо предполагать, что достаточно большое количество ликвидности традиционно хранится в Великобритании, а также в США, и даже небольшие перетоки для нашего рынка иногда являются значимыми. Да, есть сторона, есть приток из Великобритании, но надо понимать, что основные брокеры, основные банки, основные обслуживающие инвесторов инвестиционные дома могут быть российскими или европейскими, но они находятся в США и в Лондоне. Поэтому деньги формально приходят оттуда, но инвесторы могут быть российские и украинские. — Западу выгодно покупать наши ценные бумаги в долларах и евро, а для Минфина это не рискованно? Тем более сверх заявленного ранее бюджета. — Надо отметить такую вещь, как поддержание стабильной ликвидной долговой истории страны с тем, чтобы кривую доходности формировать для инвесторов. Минфин обязан, в принципе, для формирования странового долгового рынка показывать бенчмарк, свою кривую и делать доразмещения. Здесь спрос определяет предложение.