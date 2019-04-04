ОФЗ с чувством санкций

Дмитрий Грицкевич. Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика» Последние аукционы отечественных ОФЗ, состоявшиеся в среду, оказались удачным даже на фоне анонсирования новых американских санкционных мер. Российский Минфин смог разместить ОФЗ на 83,1 млрд руб при спросе почти в два раза выше, в 145,8 млрд руб. О том, почему на популярности облигаций не отразились события последней недели, и как инвесторы оценивают перспективы введения жестких санкций против России, рассуждает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка

Аукционы по размещению ОФЗ, которые провело российское ведомство в эту среду, проходили на непростом рынке: практически всю прошлую неделю госбумаги испытывали давление на фоне глобального снижения спроса на активы ЕМ. Виной этому стало ухудшение ситуации на финансовом рынке Турции, а также усиление опасений инвесторов относительно перспектив мировой экономики. При этом в пятницу произошло ускорение роста доходностей российских госбумаг, вскоре после сообщений о том, что США подготовили новые санкции в отношении РФ по делу Скрипалей, ожидающие одобрения Белым Домом. Кроме того, спецпредставитель США предупредил о возможности новых санкций в ответ на действия РФ в Венесуэле.

В результате, практически за один торговый день был нивелирован весь позитив, наблюдавшийся на рынке рублевого долга после заседаний ФРС Банка России , на которых был дан сигнал по смягчению денежно-кредитной политики Центробанков. Доходность 10-летнего бенчмарка ОФЗ вернулась в диапазон 8,4%-8,5% годовых (прибавив 17 б.п. за неделю по доходности), где находилась около месяца с середины февраля после появления очередной порции информации от американских сенаторов относительно подготовки новых санкций.

Минфин учел ухудшение рыночной конъюнктуры на рынке госбумаг, снизив дюрацию размещаемых выпусков, предложив инвесторам 3-летний выпуск ОФЗ 26209 и 7,5-летний ОФЗ 26226. По итогам двух аукционов общий объем размещения составил 83 млрд руб., что стало вторым результатом по объему размещения после рекорда 13 марта, когда было продано бумаг на 91,4 млрд руб. Объем спроса на аукционе даже превысил мартовский уровень на 880 млн руб., составив 145,9 млрд руб.

Напомним, что Минфин с середины февраля перестал лимитировать объем предложения бумаг на аукционах, что позволило гибко реагировать на рыночную конъюнктуру и максимизировать объемы размещения ОФЗ в соответствии с рыночным спросом. Следующим шагом Минфин планирует дать возможность участникам аукциона переставить заявки в случае, если их предложение оказалось ниже цены отсечения. В результате повышения гибкости проведения аукционов объемы размещения существенно возросли (при снижении ликвидности вторичных торгов), что существенно повышает значимость результатов аукционов в качестве индикатора настроений на рынке ОФЗ.

Таким образом, итоги прошедшего в среду размещения ОФЗ демонстрируют, что инвесторы фактически проигнорировали новые санкционные угрозы, использовав недавний рост доходностей на рынке для наращивания позиций в госбумагах. Не исключаем, что нерезиденты продолжают принимать активное участие в аукционах — доля иностранных инвесторов в ОФЗ восстанавливается с начала года, достигнув в феврале 25,9%; по итогам марта (официальных данных пока нет) ждем дальнейшего восстановления доли нерезидентов до 26,5%-26,7%.

Определенным подтверждением выработки иммунитета у инвесторов к санкционной риторике является реакция рынка ОФЗ на вчерашние сообщения о внесении в американский Сенат еще одного законопроекта, предполагающего ужесточение санкций к РФ из-за вмешательства в выборы США — DETER Act. Котировки госбумаг остались практически без изменений — доходность 5-летних бумаг на уровне 8,12% годовых, 10-летних — 8,41% годовых.

Фундаментально текущие уровни доходностей среднесрочных и длинных ОФЗ, на наш взгляд, выглядят привлекательно. Так, на заседании 22 марта Банк России, сохранив ключевую ставку на уровне 7,75%, снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0%–5,5% до 4,7%–5,2%, а также подтвердил допущение перехода к снижению ключевой ставки в 2019 году. Кроме того, регулятор не исключил возможность снижения ключевой ставки до нейтрального уровня (6,0% — 7,0%) при замедлении инфляции до 4% в следующем году. Текущие оперативные данные подтверждают сохранение тренда по снижению инфляции — недельный рост цен на 1 апреля замедлился до нуля впервые с сентября прошлого года (ранее недельная инфляция держалась на уровне 0,1% более двух месяцев подряд).

Банк России дал рынкам мощный сигнал о готовности перейти к снижению ставок уже в текущем году. На спокойном рынке рост ожиданий снижения ставки ведет к падению доходностей среднесрочных и длинных ОФЗ, как минимум, к текущему уровню ключевой ставки или даже ниже (как это было при недавнем цикле снижения ставки в 2016 — начале 2018 гг.). На данный момент ОФЗ торгуются с положительным спрэдом по доходности к ключевой ставке в размере 37 б.п. и 66 б.п. на 5-летнем и 10-летнем сроке соответственно, что объясняется наличием санкционной премии в доходностях госбумаг.

В рамках различных санкционных инициатив ключевыми угрозами для рынка РФ могут стать санкции на новый российский госдолг и усиление санкций против госбанков. Данные ограничительные меры, скорее всего, способны спровоцировать рост волатильности на рынках, однако вряд ли приведут к критическим последствиям.

В то же время, безусловно, санкционная премия будет оставаться в доходностях российских ОФЗ, но даже сохранение status quo по текущим санкциям (и тем более снижение вероятности введения жестких ограничительных мер) будет способствовать заметному снижению доходностей рублевых госбумаг.