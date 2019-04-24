Бюджет выплатит нефтяникам 450 млрд рублей за стабильную цену бензина

Об этом сообщила журналистам пресс-служба Минфина РФ. Речь идет о выплатах в рамках параметров демпфирующего механизма, о которых договорились ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак

"Применение таких параметров в 2020 году при высоких ценах на нефть приведет к выплатам компенсации нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 1,7 триллиона рублей. Поэтому договоренности по демпферу на 2020 год пока не достигнуты", — уточняется в сообщении Минфина

Демпфер — это компонент обратного акциза на нефть, которую нефтекомпании перерабатывают для выпуска бензина и дизеля пятого экологического класса для поставок на внутренний рынок. Механизм заработал с 1 января этого года, и он предполагает, что бюджет компенсирует производителям топлива 60 процентов потенциально упущенной прибыли при поставках на внутренний рынок вместо экспорта.

Расчет объема выплат ведется исходя из сложной формулы, упрощенный смысл которой в том, что чем выше оптовые экспортные цены относительной условных внутренних, прописанных в законе, тем выше должна быть компенсация нефтяникам, а чем ниже экспортные цены, тем больше сами нефтяники доплачивают в бюджет. Однако в первом квартале демпфер по бензину работал неправильно, в связи с чем кабмин решил подкорректировать формулу. В качестве дополнительного источника компенсаций правительство введет акциз на суррогаты средних дистиллятов, вакуумный газойль и мазут, а также надбавку к НДПИ на нефть.