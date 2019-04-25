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ФРИИ и PWC представили первую российскую карту PropTech 

RB.ru 25 апреля 2019
Фото: RB.ru
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и PwC опубликовали российскую карту PropTech. Она включает в себя 138 компаний, предоставляющих на российском рынке технологические услуги на всем жизненном цикле объекта недвижимости (стадиях проектирования и строительства, продажи и аренды объектов, управления и эксплуатации зданий). Об этом Rusbase рассказали во ФРИИ.
На карте представлены компании, имеющие рабочий продукт и ведущие продажи.
Во ФРИИ рассказали, что в 2017–2018 годах в российский PropTech было инвестировано свыше $16 млн Глобальные инвестиции в PropTech выросли с $3,9 млрд в 2017 году до $6,6 млрд в 2018.
«Пока мы скорее идем по пути копирования наиболее успешных зарубежных проектов, но при этом приятно отметить, что есть и те российские компании, которые смогли выйти на мировую арену, привлекая внушительный объем иностранных инвестиций», — рассказала старший менеджер практики оказания консалтинговых услуг компаниям сектора недвижимости PwC в России Ольга Королева.
Карта является частью исследования российского рынка PropTech, в котором проанализированы данные более чем по 200 российским компаниям, выбраны успешные кейсы и даны прогнозы развития рынка в среднесрочной перспективе. Во ФРИИ пообещали представить исследование в мае этого года.
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Комментарии
Недвижимость , Компании , Рынки , Ольга Королева , Фонд развития интернет-инициатив
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