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Эксперт дал прогноз по курсу рубля на II квартал 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: RT на русском
Руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский в беседе с «Российской газетой» дал прогноз по курсу рубля на II квартал.
По словам эксперта, высока вероятность локальной коррекции нефтяных цен в начале мая, что отразится и на сырьевых валютах.
«ЦБ может увеличить объём покупок, а Минэкономразвития пересмотрит средний прогноз по курсу рубля, чего будет достаточно для закрытия части длинных позиций», — полагает Козловский.
Ещё одним фактором он назвал геополитические кризисы.
С учётом перечисленных факторов ожидается умеренно-негативный сценарий для рубля в течение II квартала: в паре с долларом целевой коридор — 64-65 рублей, с евро — 71,50-73, добавил эксперт.
На открытии торгов в четверг, 25 апреля, рубль снижается к доллару и евро.
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Недвижимость , Личный счет , Рынки , Экономика , Сергей Козловский , Минэкономразвития , Центральный банк России , "Российская газета"
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