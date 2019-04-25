Эксперт дал прогноз по курсу рубля на II квартал

Руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский в беседе с «Российской газетой» дал прогноз по курсу рубля на II квартал.

По словам эксперта, высока вероятность локальной коррекции нефтяных цен в начале мая, что отразится и на сырьевых валютах.

ЦБ может увеличить объём покупок, а Минэкономразвития пересмотрит средний прогноз по курсу рубля, чего будет достаточно для закрытия части длинных позиций», — полагает Козловский.

Ещё одним фактором он назвал геополитические кризисы.

С учётом перечисленных факторов ожидается умеренно-негативный сценарий для рубля в течение II квартала: в паре с долларом целевой коридор — 64-65 рублей, с евро — 71,50-73, добавил эксперт.

На открытии торгов в четверг, 25 апреля, рубль снижается к доллару и евро.