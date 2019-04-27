Прозрачный намек: почему банки порежут ставки

Намеки Центробанка на снижение ключевой ставки приведут к тому, что банки в ближайшее время снизят ставки по депозитам, уверены эксперты. Скорее всего к концу года средняя ставка по рублевому депозиту упадет ниже 7%. Ставки по валютным депозитам также снизятся. Это произойдет, поскольку Банк России планирует ужесточить требования для кредитных организаций по формированию резервов по валютным продуктам.

Принятое накануне решение Центробанка о том, что ключевая ставка денежного рынка останется на уровне 7,75%, приведет к дальнейшему снижению банками ставок по вкладам, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Накануне Центробанк на заседании совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение не менять ключевую ставку, поскольку инфляция не вышла за границы, отмеченные ранее ЦБ, а ситуация на внешнем финансовом рынке не беспокоит регулятора.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, Центробанк в этот раз весьма недвусмысленно дал намек, что может в ближайшее время снизить ключевую ставку.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года», — говорилось в релизе ЦБ.

«Кредитные организации традиционно очень внимательно следят за действиями и риторикой Банка России. Некоторые ведущие банки уже в апреле начали снижение ставок по депозитам, и в ближайшее время ставки могут упасть еще на 0,05-0,2% годовых», — комментирует управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгострахбанка Елена Веревочкина.

При этом, как поясняет старший портфельный управляющего «Универ Сбережения» Дмитрий Ибрагимов, в целом на то, что банки будут снижать ставки в ближайшее время, указывает целый ряд факторов — это профицит рублевой ликвидности в банковской системе, снижение доходности рублевых облигаций, а также ожидания по уменьшению ключевой ставки.

«В этом году мы увидим снижение ставок по рублевым депозитам, по крайней мере в банках из топ-20», — уверен эксперт.

Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций « БКС Брокер », также ожидает падение ставок по рублевым депозитам.

«К концу года средняя ставка по вкладам в рублях упадет ниже 7%, хотя в течение года, вероятно, банки (особенно частные) будут объявлять о каких-то праздничных акциях с повышенными ставками с целью привлечь клиентов и получить дополнительный объем фондирования», — говорит он.

Между тем средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады апреля держалась на уровне 7,54%, следует из материалов Банка России.

Нарек Авакян уверен, что снизится в ближайшее время и ставка по валютным депозитам.

Средние ставки по валютным вкладам составляют на данный момент около 2-3% в долларах и 1% в евро, и вряд ли даже к праздникам банки будут проводить по ним акции, считает эксперт.

К снижению ставок по валютным вкладам подталкивает банки регулятор.

«За последние полгода появился ряд новых тенденций, некоторые из которых немного настораживают. Практически приостановился тренд на девалютизацию депозитов клиентов-резидентов. В первом квартале 2019 года прирост средств на счетах клиентов оказался рекордным и составил около $11 млрд, из них $5,8 млрд приходится на юридические лица и $5,5 млрд на физические лица», — заявляла первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на форуме «Казначейство-2019».

В итоге доля валютных вкладов населения за первые три месяца выросла с 20,3 до 21,5% от общего объема депозитов. Между тем Банк России рассчитывал явно на другое. Так, в ​октябре 2018 года глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин прогнозировал, что доля вкладов населения в валюте за три-пять лет снизится с 20% до 10-12%.

В связи с этим ЦБ даже допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам.

«Никаких ограничений валютных вкладов физлиц не планируется», — успокоила Ксения Юдаева.

В частности, изменения могут коснуться норм о повышении отчислений банков в фонд страхования вкладов либо отчислений банков в фонд обязательных резервов (ФОР).

При этом в любом случае при повышении норм резервирования или отчислений банки снизят доходность валютных вкладов.