Дачи не дают покоя Госдуме: что будет?

Комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы провел совещание по вопросу так называемой «дачной амнистии». Была определена судьба и других важных садовых процессов, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на пресс-службы парламента.

О жилых и садовых домах.

Так, предлагается восстановить действие «дачной амнистии» до 1 марта 2022 г. в отношении жилых домов и строений, а также садовых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 г. Оформление прав на них должно осуществляться в упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем.

О строящихся объектах.

В отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 г., предлагается бессрочно установить упрощенный уведомительный порядок, когда в орган стройнадзора направляется не два, а одно уведомление — только об окончании строительства.

О подаче документов в Росреестр.

Еще одно предложение касается подачи документов в Росреестр на регистрацию прав. Сейчас их направляет орган строительного надзора после проведения проверок по завершении строительства. Но в таких случаях бывают задержки или даже злоупотребления, поэтому предлагается предоставить гражданам выбор — направить документы в Росреестр самим, либо ожидать их направления органом стройнадзора.

Про СНТ.

Для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) предлагается продлить до 1 марта 2022 г. правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.

«Сейчас члены СНТ имеют право приобрести участок в собственность бесплатно без проведения торгов, если такой участок образован из земли, предоставленной садовому товариществу до вступления в силу Земельного кодекса РФ», — отметил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Предоставление участка в собственность гражданина осуществляется на основании решения исполнительного органа государственной власти или органа МСУ. Гражданин представляет схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную им, протокол решения общего собрания. Схема не требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории либо при наличии описания местоположения границ такого земельного участка в ЕГРН. Эти правила закончат действие 31 декабря 2020 г., но предлагается продлить их до 1 марта 2022 г.

Кроме того, в целях защиты граждан от неконтролируемого завышения цен с 2006 г. были введены правила об определении максимальных цен на межевание земельных участков. Согласно изменениям, субъекты РФ смогли устанавливать максимальные цены работ по землеустройству на дачные, садовые земельные участки, участки под ИЖС — тарифы, расценки и ставки. В дальнейшем такое правило распространили и на другие объекты недвижимости — дома, постройки. Эти нормы должны окончить свое действие 1 марта 2020 г.

Предлагается также продлить их до 1 марта 2022 г., чтобы субъекты Федерации имели возможность и в дальнейшем устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ.

О «дачной амнистии».

Напомним, «дачная амнистия» действует на протяжении 13 лет. Ею были введены упрощенные правила оформления гражданами земельных участков и расположенной на них бытовой недвижимости: жилых, дачных, садовых домов, бань, гаражей и т. п.

Одно из последних изменений вступило в силу 4 августа 2018 г. — были внесены поправки в Градостроительный кодекс, которые ввели новый уведомительный порядок строительства и оформления прав, при этом «дачная амнистия» как документ прекратила свое действие с 1 марта 2019 г.

В результате по нынешним правилам необходимо уведомлять орган строительного надзора о начале и завершении строительства. Этот орган контролирует процесс строительства, принимает решение о согласовании параметров строящегося объекта и передает в итоге все необходимые документы в Росреестр для оформления прав на указанные объекты.