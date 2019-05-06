Прописаться на даче станет проще

Садоводам и огородникам хотят разрешить возводить на своих земельных участках капитальные жилые дома с последующей их регистрацией и получением прописки. При этом хозяева смогут рассчитывать на налоговые льготы не только в отношении жилых строений, но и садовых домов для временного проживания. Проект закона, разработанный группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым , палата намерена рассмотреть в первом чтении в мае. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс.

Будет дом и будут льготы

По данным Союза садоводов России, в стране сегодня существует около 100 тысяч садоводческих объединений, а собственниками участков числятся порядка 20 миллионов россиян. Последним серьёзным нововведением, которое их коснулось в полной мере, стал закон, упраздняющий дачные товарищества. С 1 января 2019 года в стране функционируют только огороднические и садоводческие некоммерческие товарищества. Документ исключил такое понятие, как «жилое строение», предусмотрев, что на садовом участке могут размещаться хозяйственные постройки, гаражи, жилые дома и садовые домики, предназначенные только для бытовых нужд.

В соответствии с Градостроительным кодексом, жилым домом, возводимым на садовом участке, считается отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более трёх и высотой не более 20 метров. Жилой дом состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для проживания людей. Важный признак жилого дома — его непредназначенность для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, то есть квартиры, части жилого дома.

Садовый дом, согласно принятому дачному закону, означает здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком доме. То есть садовый дом — это объект нежилого назначения.

При этом право на налоговые льготы и пониженные ставки, по закону, имеют только жилые дома. Чтобы исключить неоднозначное толкование положений Налогового кодекса, предлагается распространить эти преференции и в отношении садовых домов. После применения нормы кадастровая стоимость садового дома будет уменьшена на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади строения. Налоговая база будет рассчитываться именно из этого показателя.

Новый законопроект также уточняет понятие объекта недвижимости, который относится к жилому дому. По оценкам депутатов-разработчиков документа, он является «серьёзным шагом на пути улучшения жилищного обеспечения граждан, в том числе проживающих в сельской местности».

«Люди получат право иметь на своём участке полноценное жилье, прописку. А в целом предлагаемые нормы позволят навести порядок в сфере дачного строительства», — пояснил «Парламентской газете» один из авторов законопроекта зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Регионы уже включились в дачную повестку

Законопроект, кроме того, приводит положения Налогового кодекса в соответствие с терминологией, установленной законом о садоводстве. Авторы предлагают исключить в кодексе такие понятия, как «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан», «ведение дачного хозяйства», а также упразднённые организационно-правовые формы юрлиц — садоводческие и огороднические некоммерческие кооперативы и партнёрства.

По мнению Говорина, новация поможет привести в чувство дачников, которые отстраивают на своих участках дворцы без соблюдения всяких норм безопасности,

«Безусловно, нововведение позволит контролировать и вовремя пресекать злоупотребления по части строительства многоэтажек на садовых участках. Ведь сейчас здесь строят и пятиэтажные дома. Люди заселяются и не могут получить прописку… Поэтому нормативное регулирование этой сферы можно назвать закономерным и последовательным продолжением политики государства по защите прав граждан», — подчеркнул депутат.

В свою очередь, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Марина Беспалова отметила, что многие регионы сегодня уже проводят к огородническим товариществам все необходимые коммуникации, строят дороги, магазины, аптечные пункты и точки общепита.

Нормативное регулирование сферы можно назвать закономерным и последовательным продолжением политики государства по защите прав граждан.

«К примеру, у нас в Ульяновской области есть даже программа газификации дачных комплексов. Каждый летний сезон благоустраиваются территории садоводческих объединений, выделяется финансирование на уличное освещение. И многие регионы идут по этому пути, направляя деньги в обустройство садовых территорий с тем, чтобы создать комфортные условия не только для отдыха, но и для проживания здесь, в том числе и круглогодичного», — сказала она.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) понятие «дачный дом» было исключено 12 апреля.

Как можно прописаться в доме на дачном участке

Гражданин не должен иметь прописки в другом месте. Если человек прописан, то должен выписаться из предыдущего места жительства. Земельный участок и возведённые на нём дома должны принадлежать лично этому человеку по документам. Земельный участок должен быть расположен в любом населённом пункте, а не среди земель для сельского хозяйства. Сам дом должен быть пригоден для постоянного круглогодичного проживания в нём и соответствовать установленным нормам к такому жилью.