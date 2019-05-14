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ЦБ назвал условия снижения ставки по ипотеке до 8% 

Российская Газета + ещё 11 14 мая 2019
Фото: Pixabay
Напомним, что Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поручил правительству и ЦБ добиться снижения ставок по ипотеке до 8% и ниже. Этой теме комитет по финрынку посвятил парламентские слушания.
В своем выступлении Тулин напомнил, что добиться поставленной президентом цели надо к 24 году.
"В марте средняя ставка по ипотеке — 10,4%, то есть за это время нам надо пройти путь длиною примерно в 2,5%, — рассказал он депутатам. — Цель вполне реалистичная. Если бы не угроза внешних вызовов, я бы сказал, что она легкая. В условиях вызовов — цель непростая, но мы намерены ее достигнуть".
Тулин добавил, что текущая годовая инфляция в РФ составляет 5,2%. Задача от президента станет реализуемой при ее снижении до 4%. Этого реально добиться в этом году, сказал представитель регулятора. Но задача — не только "уронить" инфляцию, но и удержать. Если получится, то в этих условиях стоимость фондирования упадет до 5%.
Но надо помнить, что сверх этой стоимости банки накручивать свою надбавку. Чтобы она была в пределах разумного, надо контролировать риски и потери банков, снижать операционные расходы, рассказал Тулин. Ведь банки закладывают в эту надбавку такие неминуемые потери как ожидаемая "просрочка" по кредитам, а также разного рода собственные расходы. И, наконец, к этому "плюсуется" прибыль, которая зависит от аппетитов банков и от развития конкуренции.
— У меня есть все основания полагать, что в течение трех лет при отсутствии каких-то уж чрезвычайных внешних непредвиденных шоков мы спокойно этой цели добьемся — будет где-то до 8%, — резюмировал Тулин.
Он также подчеркнул, что снижение ипотечной ставки до 8% и ниже будет сопровождаться снижением ставок по другим видам кредитования.
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Комментарии1
Недвижимость , Личный счет , Владимир Путин , Центральный банк России
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