Число одобренных ипотечных кредитов в РФ достигло в марте рекордно низкого уровня за год

Наименьший за последние 12 месяцев показатель одобренных заявок по ипотечным кредитам зафиксирован в России в марте 2019 года. За этот месяц одобрение получили 25% поданных заявок, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

"Рост числа выдаваемых ипотечных кредитов, который мы наблюдали в последние несколько лет, несколько снижается. Анализ входящего потока заявок показал, что в марте 2019 года отмечен рекордно низкий показатель Take rate (уровень конверсии одобренных заявок) — всего 25%, когда в среднем он составляет 40% [за последние 12 месяцев]", — приводит пресс-служба слова генерального директора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина.

В пресс-службе отмечают, что самой частой причиной отказа является кредитная политика кредитора (22% от всех отказов в марте). Также поводами для отказа послужили кредитная история заемщика (2%) и отказы клиентам из черных списков; клиентам, несоответствующим минимальным требованиям заемщика; отказы по скорингу; долговой нагрузке и другим причинам (4%).

Средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости по итогам первых трех месяцев 2019 года составила 2,46 млн рублей, что на 23% больше, чем в первом квартале 2018 года.

"В совокупности эти факторы [снижение числа одобренных кредитов и рост выданной по кредитам суммы] могут говорить о том, что кредиторы стали тщательнее подходить к вопросу оценки потенциального заемщика, предпочитая выдавать более крупные суммы надежным клиентам", — цитирует пресс-служба Лагуткина.

По данным БКИ, объем выдачи ипотечных кредитов в банковской системе РФ за первый квартал 2019 года составил 278 млрд рублей, за аналогичный период 2018 года этот показатель составил 152 млрд рублей. За 2018 год было выдано кредитов на покупку жилья на 1,3 трлн рублей (583 тыс. кредитов).