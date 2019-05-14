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Эксперт: ипотека доступна для 40% семей в России 

ТАСС 14 мая 2019
Ипотечные кредиты доступны более чем для 40% семей в России, рассказал заместитель генерального директора института развития ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко на парламентских слушаниях в Госдуме. По оценке госкомпании, доступность ипотеки может стать одним из факторов роста рынка жилья, предусмотренного нацпроектом "Жилье и городская среда".
"Мы видим, что ипотечный портфель продолжает расти уверенными темпами, темпы роста в этом году сохранятся на уровне 25% в год. Доступность ипотечного кредитования в России высока и сохраняется на уровне мировых стандартов. Уже сейчас более 40% семей могут позволить себе взять ипотеку и обслуживать ипотечный кредит", — сказал Федорко.
Показатель доступности определяется по количеству семей, которые могут тратить на обслуживание кредита не более трети своих доходов. Этот уровень соответствует ситуации в таких странах, как Германия, США, Канада, пояснил Федорко.
Переход на электронные сервисы позволит еще больше увеличить объемы выдачи, считает он. "К концу 2019 года банки будут выдавать уже значимые объемы с использованием электронной закладной. Число таких сделок будет увеличиваться", — сказал Федорко. На рост портфеля окажет влияние и снижение ипотечных ставок во втором полугодии. По словам председателя правления Банка ДОМ.РФ, предпосылки для этого уже есть на рынке.
"Президентом поставлена задача по увеличению количества семей, которые могут воспользоваться доступной ипотекой для улучшения жилищных условий. Ежегодно будет выдаваться 2,3 млн ипотечных кредитов. Для достижения этой цели ипотечный портфель должен вырасти с текущих 6,9 трлн рублей, до примерно 18-20 трлн рублей к 2024 году, то есть практически в три раза. Мы видим, что банки в целом готовы к этому, у них есть возможности для выдачи и обслуживания кредитов", — сказал Федорко.
При этом сейчас банки выдают ипотеку в основном за счет коротких источников фондирования — депозитов. В таких условиях важной задачей является развитие ипотечного рынка ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ. Это позволит снять процентный риск с банков и перенести такие активы на баланс инвесторов, заинтересованных в надежных и длинных инструментах, подчеркнул Федорко.
Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне ниже 8% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства.
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Недвижимость , Видео , Личный счет , Госдума
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