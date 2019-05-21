Селянам пообещали новую доступную ипотеку

В России планируется запустить программу ипотечного кредитования, разработанную специально для сельской местности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«В любом случае сельскохозяйственная жизнь и ипотека на селе должны появиться (…) Думаю, что это вопрос ближайшего будущего», — сказал Медведев, выступая на форме сельских депутатов от «Единой России» в Воронеже.

По словам вице-премьера, правительство совместно с Центробанком РФ намерено обсудить основные параметры «сельской ипотеки», включая возможность оформления кредита при первом взносе менее 20 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости.

«20 процентов — это не очень много. Но для села это все равно может быть очень большая сумма, малоподъемная», — подчеркнул Медведев.

«Здесь нужно поискать какой-то выход, имея в виду и государственные возможности: в ряде случаев просто просубсидировать, в том числе, допустим, на какие-то первоначальные траты», — добавил он.

Отбор жилищных проектов для участия в программе планируется завершить к 1 октября 2019 года.