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Селянам пообещали новую доступную ипотеку 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России планируется запустить программу ипотечного кредитования, разработанную специально для сельской местности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
«В любом случае сельскохозяйственная жизнь и ипотека на селе должны появиться (…) Думаю, что это вопрос ближайшего будущего», — сказал Медведев, выступая на форме сельских депутатов от «Единой России» в Воронеже.
По словам вице-премьера, правительство совместно с Центробанком РФ намерено обсудить основные параметры «сельской ипотеки», включая возможность оформления кредита при первом взносе менее 20 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости.
«20 процентов — это не очень много. Но для села это все равно может быть очень большая сумма, малоподъемная», — подчеркнул Медведев.
«Здесь нужно поискать какой-то выход, имея в виду и государственные возможности: в ряде случаев просто просубсидировать, в том числе, допустим, на какие-то первоначальные траты», — добавил он.
Отбор жилищных проектов для участия в программе планируется завершить к 1 октября 2019 года.
Ранее с инициативой субсдировать из бюджета ставку по ипотеке для жителей сельской местности выступал депутат от «Единой России» Геннадий Кулик. По мнению парламентария, доступная для россиян, живущих на селе, ставка по жилищным кредитам не должна превышать 3,5-4 процентов годовых.
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Недвижимость , Личный счет , Геннадий Кулик , Единая Россия , Центральный банк России
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