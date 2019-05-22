Самую высотную в России застройку обнаружили в Подмосковье

Лидерами по высотности жилой застройки среди российских городов оказались четыре населенных пункта Московской области — Котельники, Красногорск, Одинцово и Реутов. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков Domofond, предоставленные «Ленте.ру».

Средняя высотность новостроек в этих городах в мае 2019-го составила 25 этажей. «Серебро» получил Долгопрудный с показателем в 23 этажа.

Третий в стране показатель по высотности новостроек — в среднем 21 этаж — зафиксирован в городе Кудрово Ленинградской области.

Москве лишь досталась четвертая строчка рейтинга: средняя высотность местных новостроек составила 20 этажей. Аналогичный результат зафиксирован в Ростове-на-Дону.

Ранее аналитики портала Urbanus проанализировали статистику по договорам долевого участия, заключенным жителями Москвы и Подмосковья в 2018 году, и выяснили, что жилье, расположенное выше 20 этажа, раскупается неохотно. Самым востребованным этажом оказался шестой, за ним с небольшим отрывом следовали седьмой, восьмой, четвертый этажи.