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Самую высотную в России застройку обнаружили в Подмосковье 

Lenta.ru + ещё 1 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Лидерами по высотности жилой застройки среди российских городов оказались четыре населенных пункта Московской области — Котельники, Красногорск, Одинцово и Реутов. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков Domofond, предоставленные «Ленте.ру».
Средняя высотность новостроек в этих городах в мае 2019-го составила 25 этажей. «Серебро» получил Долгопрудный с показателем в 23 этажа.
Третий в стране показатель по высотности новостроек — в среднем 21 этаж — зафиксирован в городе Кудрово Ленинградской области.
Москве лишь досталась четвертая строчка рейтинга: средняя высотность местных новостроек составила 20 этажей. Аналогичный результат зафиксирован в Ростове-на-Дону.
Ранее аналитики портала Urbanus проанализировали статистику по договорам долевого участия, заключенным жителями Москвы и Подмосковья в 2018 году, и выяснили, что жилье, расположенное выше 20 этажа, раскупается неохотно. Самым востребованным этажом оказался шестой, за ним с небольшим отрывом следовали седьмой, восьмой, четвертый этажи.
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Недвижимость , Lenta.ru
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