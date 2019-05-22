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Всем желающим предложили пожить на Рублевке за полтора миллиона рублей в месяц 

Lenta.ru 22 мая 2019
Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»
Самый дорогой съемный дом Подмосковья обойдется арендаторам в 1,4 миллиона рублей в месяц — по такой цене сдается коттедж общей площадью 700 квадратных метров, расположенный в поселке Барвиха на Рублево-Успенском шоссе. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают риелторы, в четырехэтажном особняке есть зимний сад со стеклянным полом, библиотека и бассейн с кислородной очисткой воды. На первом этаже дома — холл, гостиная и кухня-столовая с выходом на участок, гардеробная и гостевая спальня. На втором — кабинет и две спальни, одна из которых имеет выход на балкон, гардеробная. На третьем оборудована еще одна спальня. В цокольных помещениях установлена барная стойка, здесь же есть сауна, душевая, постирочная. В отделке дома использованы натуральные материалы: ценные породы дерева, малахит, мрамор.
Самую дешевую дачу в ближнем Подмосковье, по данным «ИНКОМ», можно снять за 32 тысячи рублей в месяц. Столько просят за дом площадью 70 квадратных метров, построенный в трех километрах от МКАД по Алтуфьевскому шоссе. В двухэтажном коттедже есть две спальни и комната свободного назначения. В наличии кухонный гарнитур, мебель и полный комплект бытовой техники.
В апреле 2019-го стало известно, что дачная реформа, вступившая в силу 1 января 2019-го, стимулировала граждан избавляться от загородной недвижимости. Любители жизни на природе отныне не стремятся покупать дачи — взамен они выбирают именно сезонную аренду. Спрос в арендном сегменте за последний год вырос на 44 процента, подсчитали аналитики.
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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