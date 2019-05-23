Переход на рыночные цены для госстроек отложили до 2022 года

Кроме того, документ закрепляет новые сроки перехода на использование рыночных цен на ресурсы для госстроек.

В России идет реформа системы ценообразования в строительстве. Власти хотят осуществить переход от так называемого базисно-индексного метода ценообразования на ресурсный. Фактически, речь идет об использовании рыночных цен на строительные ресурсы. В результате в нашей стране должен появиться механизм, который позволит максимально достоверно, прозрачно и объективно просчитывать предельную стартовую стоимость строительства того или иного объекта. Он будет ориентирован, прежде всего, на заказчиков объектов, возводящихся с привлечением бюджетных средств.

Для перехода на ресурсный метод организуется масштабный мониторинг цен в строительстве. Для этого была создана Государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Предполагается, что в нее будет подгружаться актуальная информация о ценах на стройматериалы, стоимости технических и трудовых ресурсов по всей стране с учетом территориальной специфики. Данные будут обновляться ежеквартально.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ , постановление предусматривает расширение перечня источников информации для формирования сметных цен, а также участие федеральных и региональных органов исполнительной власти, госкорпораций и компаний с госучастием в механизме определения сметной стоимости строительства. Это позволит учитывать региональную и отраслевую специфику при определении сметной стоимости строительства. В конечном итоге, это должно повысить ее достоверность, уточнили в пресс-службе Минстроя.

Постановление правительства подразумевает, что цены на стройматериалы, определенные Минстроем по итогам мониторинга, будут размещаться во ФГИС ЦС, начиная с 2022 года, а не с 2019-го, как планировалось ранее.