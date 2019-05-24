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Найдена самая дешевая новостройка России 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: ЖК «Оазис-2» в Краснодаре Фото: krasnodar.cian.ru
Самый низкий среди всех крупных городов России бюджет покупки квартиры в новостройке в мае 2019-го зафиксирован в Краснодаре. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков ЦИАН, поступившие в пятницу, 24 мая, в редакцию «Ленты.ру»
В одном из малоэтажных краснодарских жилых комплексов на продажу за 676,8 тысячи рублей выставлена квартира площадью 18,8 квадратного метра. Лот расположен в пятиэтажном кирпичном корпусе со сроком сдачи не позднее 2025 года.
Вторую строчку рейтинга самых дешевых новостроек получил ЖК, расположенный в Тракторозаводском районе Челябинска. Студия площадью 21,45 метра выставлена на продажу за 799 тысяч рублей, срок сдачи корпуса — 2019 год.
Третье место досталось Уфе, где в Октябрьском районе выставлена на продажу квартира площадью 16,9 квадратного метра. Лот в корпусе, который вводится в эксплуатацию в 2021 году, продается за 950 тысяч рублей.
В бюджете до миллиона рублей новостройки представлены еще в двух крупных российских городах, отмечается в исследовании ЦИАН. Так, в Ленинском районе Новосибирска строится монолитно-кирпичный ЖК со сроком сдачи в 2020 году. Квартиры в нем продаются по цене от 958 тысяч рублей. В таком бюджете доступна студия площадью 20,5 квадратного метра.
В Самаре ценовой минимум зафиксирован на уровне 978 тысяч рублей за квартиру — столько стоит 22,5-метровая студия в ЖК, который будет достроен в 2021 году.
В число городов с недорогими новостройками, по данным компании, вошли также Волгоград, Пермь, Калининград, Красноярск и Омск. Купить квартиру в строящихся ЖК здесь можно по цене от 1,15 до 1,4 миллиона рублей.
Ранее эксперты «Мир Квартир» составили рейтинг самых дешевых вторичных квартир России. Первое место и в этом списке досталось Краснодару — 20-метровую квартиру в состоянии «под ремонт», в деревянном доме с удобствами во дворе местные жители выставили на продажу всего за 100 тысяч рублей.
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Недвижимость , ЦИАН , Lenta.ru
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